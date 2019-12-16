مصر | منعه من الاعتداء على والدته.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لشقيقه بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منعه من الاعتداء على والدته.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لشقيقه بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لشقيقه الأصغر سوداني الجنسية، إثر طعنه بسكين مطبخ، أنه في يوم الواقعة كان المتهم يشرب كحوليات، حاولت والدته منعه من فعل ذلك، فقام الشقيق الأكبر ويدعى "أحمد" بالتعدي علي والدته وحاول شقيقه الأصغر ويدعى "عبد الرحمن" منعه، فيما استل شقيقه الأكبر سكين مطبخ وقام بطعنه طعنتين، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وكانت النيابة العامة، بشمال الجيزة، أمرت بعرض الشاب السوداني ويدعى "أحمد" يبلغ من العمر 28 عامًا، على الطب النفسي، لقتله لشقيقه البالغ من العمر 22 عامًا، للكشف عليه للتأكد من أنه يعاني من مرض التوحد من عدمه، كما أمرت بتشريح الجثة للتصريح بالدفن والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وأفاد مصدر بالنيابة، بشمال الجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة قتل سوداني الجنسية على يد شقيقه بالدقي، حيث سدد له طعنتين إحداهما بالرقبة والأخرى أسفل العين اليسرى.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه الأكبر ويدعى "أحمد" يبلغ من العمر 28 عامًا، مضيفًا أن المتهم يعاني من مرض التوحد حسب ما قالته والدته.

Advertisements

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطارا بورود بلاغًا لرئيس مباحث قسم شرطة الدقي، من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بميدان المساحة بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة، تبين مقتل "عبدالرحمن حسن" 22 سنة، سوداني الجنسية، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه الأكبر "أحمد" 28 سنة، يعاني من مرض نفسي.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.