مصر | عاجل.. تسليم الطفل "مروان" لوالدته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تسليم الطفل "مروان" لوالدته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علمت بوابة "الخليج 365" بتسليم الطفل "مروان" بطل فيديو 'قوله تعالي خدني'، لوالدته بعد تسليم المجلس القومي للأمومة والطفولة، تقريرها النهائي حول الواقعة، وبالتواصل مع صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، أكد صحة المعلومات الواردة، موضحًا، أن الدكتورة عزة العشماوي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، سلمت تقريرها النهائي حول الواقعة، بما يفيد بأن المصلحة الفضلي للطفل تسليمه لوالدته.

وأضاف مدير خط نجدة الطفل، لـ"الخليج 365"، أنه بعد استلام النيابة العامة التقرير النهائي، واستكمال تحقيقاتها، أصدرت قرارها بتسليم الطفل لوالدته، مع أخذ تعهد عليها بعدم تعديها على الطفل بالضرب مرة آخري، أو تعرض حياته للخطر، واستكمال جلسات التأهيل النفسي لتعاملها مع الطفل.

كانت أصدرت النيابة العامة قرارا بإخلاء سبيل والدة الطفل مروان، بضمان محل إقامتها، وصدر وفقًا للمصلحة الفُضلي للطفل، وتمسكه بوالدته، وخوفًا عليه من تعرضه لأزمة نفسية، وأنه تم أخذ تعهد على والدة الطفل، بخضوعها لجلسات تأهيلية للتعامل مع الطفل، فضلا عن التواصل مع الطفل لاستكمال جلسات التأهيل النفسي.

وكان "صبري عثمان"، قال في وقت سابق إنه بعد تداول فيديو الطفل مروان على مواقع التواصل الإجتماعي، قُدم بلاغ للنيابة العامة، وتم التوصل إلى هوية صاحبة الفيديو، والقبض عليها، بالشقة سكنها بمنطقة الطالبية، والتحفظ على الطفل مروان وابنتها من زوجها السابق بالنيابة الكلية بالجيزة، لسماع أقوالهما حول الواقعة.

وأضاف مدير خط نجدة الطفل لـ"الخليج 365"، أن والد الطفل لديه 4 أبناء من زوجة سابقة، وأن والدة الطفل لديها ابنه من زوج سابق، وليس للطفل صاحب الواقعة أي أشقاء من الوالدين.

وأوضح "عثمان" أن الدكتورة عزة عشماوي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، كلفت بتشكيل لجنة لإعداد تقرير يتضمن مكوث الطفل مع أي من والديه وفقًا لمصلحته الفضلي.

وقال الطفل "مروان" خلال التحقيقات التي أجريت معه، إن والدته لم تتعدي عليه بالضرب قبل ذلك، وأنه يرفض أن يعيش مع والده، ويرغب في المكوث مع والدته واخته من والدته بشقتها بمنطقة الطالبية، " عايز أعيش مع ماما وأختي".

كما أدلت تهاني إحسان، 36 سنة، خلال التحقيقات التي أجريت معها، أنها قامت بتصوير الفيديو المتداول على الفيسبوك، وارسلته لوالد الطفل مروان، لكي تخبره أن الطفل يرفض المكوث مع والده، وأنه يريد أن يعيش معها داخل شقتها بمنطقة الطالبية.

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وأضافت أنها لم يسبق لها التعدي على الطفل قبل ذلك، موضحة أنه صادر لها أحكام حبس ونفقة ضد زوجها، لعدم إنفاقه على الطفل، وذلك عقب طلاقها من " عادل نافع" والد الطفل "مروان" منذ عامين، وزواجه من سيدة آخرى وعدم إنفاقه عليه، رغم أنه يعمل موظف بشركة بترول.

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية، تمكنت من القبض على صاحبة فيديو " قوله له تعالى خدني"، أمس الجمعة، داخل شقتها بشارع العروبة بمنطقة الطالبية.

وأضاف المصدر ذاته لـ"الخليج 365"، أنه بعد وصول قوة أمنية لشقة المتهمة تبين عدم تواجدها داخل الشقة، وانتظروا لحين عودتها، وتمكنوا من القبض عليهما، وإقتيادها إلى ديوان القسم، وتحرر المحضر بالواقعة تحت رقم 8112، مشيرًا إلى أن الفيديو المتداول تم تصويره منذ أول أمس الأربعاء، وتم تداوله مساء أمس الخميس على مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك.

كان نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في التوصل إلى هوية السيدة المتهمة بتعذيب ابنها البالغ من العمر 5 سنوات، ويدعي " مروان" بشارع العروبة بمنطقة الطالبية، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوك، فيديو لسيدة تقوم بتعذيب نجلها بشكل، وتجبره على الاتصال بوالده لكي يصطحبه إلى منزله.

وظهر في الفيديو، طفل لا يتعدى عمره خمس سنوات، تقوم سيدة بضربه، وتطلب منه الاتصال بوالده، قائلة: "قل له تعالى خدني، روح عيش معاه رميك زي الكلب، يا عديم الأهل أنا مش لاقيه راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد".

وطلبت السيدة من الطفل توجيه رسالة إلى والده وهو ما جعل الطفل يطلب من والده أن يأخذه قائلًا: "تعالى خدني يا بابا مش عاوز أعيش معاها".

وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك التوصل إلى هوية السيدة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما ناشدوا والد الطفل، عدم تركه عند أهل السيدة.