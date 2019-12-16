مصر | استغلالهم في التسول والاعتداءات الجنسية.. تفاصيل سقوط شبكة استقطاب الأطفال بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استغلالهم في التسول والاعتداءات الجنسية.. تفاصيل سقوط شبكة استقطاب الأطفال بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة استقطاب 4 أطفال وهم "محمد" و"محمود" و"إبراهيم" و"جلال" يبلغ أعمارهم من سن 14 عامًا حتى 17 عامًا، على يد اثنين من المتهمين وهما "على.م" يبلغ من العمر 21 عامًا و"سيد.ج" 22 عامًا، ويعملوا متسولين بمنطقة العجوزة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين يقومون باستغلال الأطفال للتسول، والاستيلاء على المبالغ المالية التى يتحصلون عليها من التسول كما تعرض هؤلاء الأطفال للاعتداء الجنسي من قبل المتهمين.

بداية الواقعة، كانت بورود بلاغ لدار رعاية الاحداث، يفيد باستغلال أطفال يبلغ أعمارهم من 14 عامًا حتى 17 عامًا، للسرقة والتسول، وتعرضهم للاعتداء الجنسي، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.