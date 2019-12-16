شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: الشباب مستقبل الوطن وقاطرة التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك المهندس هاني ضاحي، النقيب العام للمهندسين، بفعاليات منتدى شباب العالم، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد ضاحي، أن الشباب هم مستقبل الوطن بسواعدهم نبني ونعمر، ومن بينهم شباب المهندسين، الذين كانوا ومازالوا ذراعا أساسية في تنفيذ المشروعات القومية التي تنفذها مصر.

وأشار نقيب المهندسين، إلى أن النقابة تولى اهتمام كبير منذ تولى المجلس الحالي مهامه، بشباب المهندسين، وتطوير مهاراتهم من خلال إتاحة فرص للتدريب في مختلف التخصصات الهندسية، ودعم فتح معامل للتدريب في عددا من النقابات الفرعية، وتأهيل حديثي التخرج لسوق العمل، وتعويض الفجوة بين التعليم والحياة العملية.

ولفت إلى الدور الذي تلعبه النقابة على الصعيد الخارجي، والذي يسهم بدوره في فتح مجالات عديدة ومحاولة وإتاحة فرص عمل لشباب المهندسين، لافتا ان النقابة تسعى بجد نحو نقل الخبرات المصرية لشباب المهندسين الأفارقة من خلال توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون مع العديد من الدول، مثل: أوغندا، ورواندا وتنزانيا وزامبيا.