شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 1410 خريجين أزهريين يتقدمون للعمل خطباء مكافأة بالأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الراغبين فى دخول الاختبارات المقررة لمسابقة خطباء المكافأة المتقدمين على التحسين وعددهم 1410خريجين أزهريين. وطالبت الأوقاف، بسرعة تأكيد الدخول في موعد أقصاه الجمعة 20 / 12 / 2019م، علمًا بأن تأكيد الدخول عبر الموقع يعد إقرارًا بصحة البيانات ومطابقة شروط الإعلان لبيان الحالة للمتسابق وتحت مسئوليته، فعلى الراغبين فى تأكيد الدخول التقدم عبر الرابط بالضغط هنا . م الاسم المديرية 1. أبو اليزيد عبد السلام عبد العاطي محمد الإسكندرية 2. أحمد فتحي محمد عشري الإسكندرية 3. إسلام ابراهيم شحوت عبد الرحمن الإسكندرية 4. اسماعيل علي حسين عبد الرحمن الإسكندرية 5. الحسن السيد حسن محمد النجار الإسكندرية 6. أحمد فوزي إبراهيم عبد العزيز الإسكندرية 7. أحمد محمد أحمد كامل الإسكندرية 8. حسين عبد الله السيد الحنفي الإسكندرية 9. خاطر عبد الرؤف سعد الفقي الإسكندرية 10. رمضان على نعمان عبد الرحمن الإسكندرية 11. شعبان محمد قاسم صالح الإسكندرية 12. عبد الرحمن سعد محمد جمعه الإسكندرية 13. عبد الله السيد الحنفي سالم الإسكندرية 14. على فكري محمود عبد الله الإسكندرية 15. ماهر سعد عبد الحميد سعد سلامه الإسكندرية 16. محمد ابراهيم علي موسي المتقل الإسكندرية 17. محمد أحمد محمد النحراوي الإسكندرية 18. محمد السيد عبد السلام محمد الإسكندرية 19. محمد إبراهيم محمد السيد الإسكندرية 20. محمد حسني ابراهيم أبو شتية الإسكندرية 21. محمد حمدي محمد علي الحفناوي الإسكندرية 22. محمد رمضان محمد غازي الإسكندرية 23. محمد عبد الرحمن داود إبراهيم الإسكندرية 24. محمد عبد الصمد محمد عمارة الإسكندرية 25. محمد عبد المنصف علي محمد الإسكندرية 26. محمد محمد حسن عبد الله الإسكندرية 27. محمد محمود محمد تعيلب الإسكندرية 28. أحمد عبد الحميد أحمد دياب الإسماعيلية 29. أسامه اسماعيل عبد الله محمد جراد الإسماعيلية 30. أحمد إبراهيم سليم حسين الإسماعيلية 31. أحمد حنيدق عجمي محمد الإسماعيلية 32. حمادة محمد السيد سليمان الإسماعيلية 33. عبد الرحمن محمد أمين أحمد الإسماعيلية 34. عبد العال على محمد على الإسماعيلية 35. عبده عبد العزيز حسن سالم الإسماعيلية 36. علي عبد السلام أحمد محمد صديق الإسماعيلية 37. محمد أحمد ابراهيم سليم الإسماعيلية 38. محمد حسيني أحمد ابراهيم الإسماعيلية 39. محمد عبود أبو زيد يوسف الإسماعيلية 40. أحمد محمد المهدي محمود عبد الفراج أسوان 41. أحمد مرزوق محمد ابراهيم أسوان 42. الحسين أحمد عبد المنعم محمود أحمد أسوان 43. حسين أبو القاسم مصطفى أحمد أسوان 44. خالد زكي محمود حفني أسوان 45. رمضان حامد عيسى محسب أسوان 46. رمضان محمد عبد العليم سعيد أسوان 47. عاطف علي عبد الرحمن أسوان 48. عبد الرحيم بدري أحمد عبد الحليم أسوان 49. عبد الرحمن محمد أمين محمد إبراهيم أسوان 50. عبد الله محمد أحمد سيدين أسوان 51. عبد الله محمد عبد الله أحمد أسوان 52. محمد أبو الحسن كريم محمد أسوان 53. محمد عبد الحارث عبد الله سعيد أسوان 54. محمود محمد المهدي محمود عبد الفراج أسوان 55. نور الدين عبد الوهاب محمد ابراهيم أسوان 56. ابراهيم محمد حسن ابراهيم أسيوط 57. أبو الحسن خميس بكر أسيوط 58. أبو العباس فرج حافظ أسيوط 59. أحمد جاد أحمد محمود أسيوط 60. أحمد عبد الجابر أحمد أسيوط 61. أحمد عبد الرحمن أحمد حسين أسيوط 62. أحمد عبود محمد على أسيوط 63. أحمد كمال كامل على أسيوط 64. أحمد محمد ياسين عبد الرحيم أسيوط 65. أحمد رفاعي دسوقي علام أسيوط 66. أحمد علي عبد اللاه سلامه أسيوط 67. اسعد عبد الوفي أحمد علي أسيوط 68. السيد عبد الحميد محمد عبد القادر أسيوط 69. أحمد خلف صديق حسن أسيوط 70. أحمد سيد حمزة راشد أسيوط 71. أحمد علي أحمد سالمان أسيوط 72. بهاء الدين محمود أحمد شحاتة أسيوط 73. جاد الرب سيد محمد أسيوط 74. جلال حلمي محمد شحاتة أسيوط 75. جمال عثمان على ايوب أسيوط 76. حذيفة محروس عبد العليم عبد الحليم أسيوط 77. حسن علي حسين حسن أسيوط 78. حسنى معتمد عبد النعيم تغيان أسيوط 79. رفاعي عبد الله حسن سالم أسيوط 80. رفعت سيد هريدي سيد أسيوط 81. رمضان صابر عثمان محمود أسيوط 82. زيدان علي زيدان علي أسيوط 83. زين رجب محمد ناجي أسيوط 84. سامح رجب محمد حسين أسيوط 85. سراج الدين عبد الله عزيز الدين أسيوط 86. سيد انور حامد فرغلي أسيوط 87. سيد حسن سيد فراج أسيوط 88. شحاتة عثمان شحاتة عثمان أسيوط 89. شريف محمد ثابت سيد أسيوط 90. شعبان عبد التواب قطب أسيوط 91. طه محمد حامد غفير أسيوط 92. عادل محمد على عبد الوارث أسيوط 93. عبد الرحمن أحمد كامل عبد العال أسيوط 94. عبد الرحمن مصطفى محمد ابراهيم أسيوط 95. عبد الصمد على سيد عبد الرحمن أسيوط 96. عرفه عبد النبى عبد الرحمن عبد الله أسيوط 97. علاء خيري يحيي عبد النافع أحمد أسيوط 98. علاء مصطفى عبد الحميد أسيوط 99. علاوي محمد عبد المجيد أسيوط 100. علي أحمد محمد مصطفي أسيوط 101. علي حسن أحمد حسن أسيوط 102. فوزي عبد الحافظ أحمد كحيل أسيوط 103. فيصل خليفه شافع محمد أسيوط 104. محسن عبد البصير محمد عثمان أسيوط 105. محسن مصطفى على عبد المعتمد أسيوط 106. محمد أحمد عمر محمد أسيوط 107. محمد بدر محمد يوسف أسيوط 108. محمد حسب النبي مصطفي حسن أسيوط 109. محمد حسين سيد إبراهيم أسيوط 110. محمد سيد حمزة راشد أسيوط 111. محمد سيد عبد الله فرج أسيوط 112. محمد عبد الحافظ أحمد محمد أسيوط 113. محمد علم الدين محروس أسيوط 114. محمد على عبد الحليم سيد أسيوط 115. محمد مصطفى أحمد عبد الغفار أسيوط 116. محمد ناصر فرغلي محمود أحمد أسيوط 117. محمود أحمد حسين محمد أسيوط 118. محمود حسني محمود محمد أسيوط 119. محمود رمضان أحمد كيلاني أسيوط 120. محمود صابر فرغلي أسيوط 121. محمود عبد الرحيم أحمد حجازى أسيوط 122. محمود محمد محمد عثمان أسيوط 123. مختار محمد محمدين عمر أسيوط 124. مصطفى أبو النجا عبد المعز عبد الخالق أسيوط 125. مصطفى أحمد محمد حسن أسيوط 126. مصطفى كامل سيد فرغلي أسيوط 127. مصطفي ابراهيم أحمد ابراهيم أسيوط 128. مصطفي صابر عبد الحميد سليم أسيوط 129. مصطفي علي محمود قاسم أسيوط 130. معتصم ذكي محمود رفاعى أسيوط 131. ناجح أحمد بكر محمد أسيوط 132. نادى شعبان عبد العظيم تغيان أسيوط 133. ناصر أحمد محمد أحمد أسيوط 134. هشام عبد الغفار على أحمد أسيوط 135. هلال نعمان منصور نعمان أسيوط 136. أبو الحجاج عبد الفتاح محمد عبد الرحيم الأقصر 137. أحمد عدلي أحمد سليم الأقصر 138. الشاذلي محمد ابراهيم محمد الأقصر 139. أبو النجا حسين بخيت محند الأقصر 140. أسامة السيد عبد الغفار على الأقصر 141. أيمن محمد عبد السلام حسن الأقصر 142. بدوى صابر العومى حسان الأقصر 143. بهاء محمد سعيد أبو الحسن الأقصر 144. بهاء يوسف السيد مصطفى الأقصر 145. تقادم الأمير الصادق مدني الأقصر 146. تقادم جمعه محمود الأقصر 147. حسن أحمد السيد قناوي الأقصر 148. حسن أحمد طايع على الأقصر 149. حسن عبد اللطيف عبد الله حسن الأقصر 150. حسن محمد عبد العزيز سليم الأقصر 151. حسين أحمد على الأقصر 152. حسين حسن الشحات أحمد الأقصر 153. حسين صديق عشري محمد الأقصر 154. حسين عبد الهادي محمد أبو المجد الأقصر 155. حماده أبو الوفا محمد قناوي الأقصر 156. حماده صابر محمود جاد الكريم الأقصر 157. حماده عبدين يوسف أحمد الأقصر 158. حمدي صلاح أمين محمد الأقصر 159. صابر أحمد محمد أحمد الأقصر 160. صلاح سعد الدين مهدى شعيب الأقصر 161. ضياء الدين اسامه ادريس السيد الأقصر 162. عاطف يوسف أحمد حسن الأقصر 163. عبد العليم عطيفي حفني الظهري الأقصر 164. عبد الفتاح مصطفى أحمد أبو زيد الأقصر 165. عصام عبد اللطيف فراج علي الأقصر 166. علاء سليم عبد العظيم محمد الأقصر 167. على محمد سعدى حسن الأقصر 168. عمر اسماعيل محمد اسماعيل الأقصر 169. فتحي أحمد ظوط أحمد الأقصر 170. فتحي امين محمد أحمد الأقصر 171. مجدي على الصغير محمد الأقصر 172. محسن جمعة الطاهر عبد الله الأقصر 173. محمد رمضان كامل حسن الأقصر 174. محمد زكى ابراهيم محمد الأقصر 175. محمد عبد الفتاح محمد محمود الأقصر 176. محمد مصطفي أحمد الحفني الأقصر 177. محمود السيد محمود علي الأقصر 178. محمود ربيع امير محمد الأقصر 179. محمود طه عبد الله محمود الأقصر 180. محمود عبد المحسن عبد العزيز محمد الأقصر 181. مصطفى أحمد الضوي حسن الأقصر 182. مصطفي فخري مغربى أحمد الأقصر 183. موسى جمعه الصادق جمعه الأقصر 184. هاني عباس يوسف محمد الأقصر 185. يحيي أبو الوفا ماهر عبد الرحيم الأقصر 186. أحمد محمد عبد العزيز البحر الأحمر 187. حازم محمد عسر علي البحر الأحمر 188. عبد الواحد عبد المطلب حمد الله محمد البحر الأحمر 189. ابراهيم خليل عبد الحميد عبد السلام البحيرة 190. ابراهيم سعيد مرعي محمد دريس البحيرة 191. ابراهيم صلاح محمود عبد الغني البحيرة 192. ابراهيم عبد العزيز عطية دياب البحيرة 193. ابراهيم علي حسن هويدي البحيرة 194. ابراهيم فرج تعيلب العربي البحيرة 195. ابراهيم محمد ابراهيم اسماعيل البحيرة 196. أحمد ابراهيم محمود ابراهيم البحيرة 197. أحمد اسماعيل راغب اسماعيل البحيرة 198. أحمد حسين عبد الفتاح سرحان البحيرة 199. أحمد رجب ابراهيم منصور البحيرة 200. أحمد محمد ابراهيم غنيم البحيرة 201. أحمد محمد عبد الحميد عبد الرحمن البحيرة 202. أحمد نجيب عبد السلام زايد البحيرة 203. أحمد عبد النبي عيد على البحيرة 204. اسامة السيد أحمد أبو السيد البحيرة 205. اسامة حسن عبد المجيد الألفي البحيرة 206. السيد حامد ابراهيم صالح البحيرة 207. السيد عوض عبد النبي محمد حسين البحيرة 208. الشحات سليمان شحاته شنيطه البحيرة 209. الصديق أحمد خليفه سلامه البحيرة 210. أيمن ناجي سعد بسيوني البحيرة 211. إبراهيم غريب نبوي محمود البحيرة 212. إبراهيم فوزي حسن حسن البحيرة 213. إبراهيم محمود ابراهيم عكاشه البحيرة 214. إسماعيل عبد الرؤف إبراهيم حسن البحيرة 215. أحمد أمين عبد العاطى إبراهيم البحيرة 216. أحمد رجب جمعة العباسي البحيرة 217. أحمد رجب يوسف الجمل البحيرة 218. أحمد عبد المطلب خيرت عرايس البحيرة 219. أحمد علي محمد السراج البحيرة 220. أحمد كمال السيد أبو زيد جنيدي البحيرة 221. أحمد محمد امبابي الصبحي البحيرة 222. أحمد محمد حجازي خليل بكر البحيرة 223. أحمد محمد سعد شرف الدين البحيرة 224. أحمد محمد عبد العزيز عبد الجواد البحيرة 225. أمير رجب محمد خليف البحيرة 226. باسم أحمد موسي محمد البحيرة 227. بدر عبد الفتاح محمد بدر محمد البحيرة 228. بلال اسماعيل جمعه سعد البحيرة 229. بلال السيد محمد السنهوري البحيرة 230. بهاء الدين سيد على راضي البحيرة 231. توفيق عبد الناصر توفيق التومي البحيرة 232. جلال سعيد جلال عبد المجيد أبو فراج البحيرة 233. جمال عبد العزيز حسين سلامه البحيرة 234. جمعة محمد محمود شيخ روحه البحيرة 235. جمعه مبروك سالم محمد البحيرة 236. حامد عبد العزيز البشة البحيرة 237. حسام حسن عبد الوهاب حسن البحيرة 238. حسن ابراهيم رمضان سالم البحيرة 239. حسن رشدي محمد عبد العزيز القرم البحيرة 240. حسن عوض الله عطية العريني البحيرة 241. حسن محمد حسن العشماوي البحيرة 242. خالد أحمد سعد القلفاط البحيرة 243. خالد عبد العزيز عبد الحليم علي البحيرة 244. خميس رجب السيد المسيري البحيرة 245. رشدي عبد الواحد خليفة عوض البحيرة 246. رشدي محمد انور الشناوي البحيرة 247. رضا سعيد عبد الحميد ابراهيم البحيرة 248. رضا عبد المطلب ابراهيم منصور البحيرة 249. رمضان السيد عثمان البسيوني البحيرة 250. رمضان إبراهيم التهامي عاشور البحيرة 251. رمضان سلامه محمد علي العجمي البحيرة 252. رمضان علي سعد عبد الجليل البحيرة 253. رياض محمد محمد أبو سليمه البحيرة 254. سامح ضيف سعد على مصطفى الشاعر البحيرة 255. سامي الدسوقي ابراهيم عزام البحيرة 256. سعد رجب عبد الغني إبراهيم البحيرة 257. سعد رضا نعمان عسكريه البحيرة 258. سعد عبد الغني الحلاج البحيرة 259. سعد علي سعد عبد الجليل البحيرة 260. سعيد حمدي عبد الحليم الجندي البحيرة 261. سعيد عبد الله سعيد سليم البحيرة 262. سمير صبري أحمد عبد العزيز العمروسي البحيرة 263. شاكر حمدي فرج عبد العاطي البحيرة 264. شعبان السيد علي أبو زيد البحيرة 265. شعبان بهجت عطية عبد الرازق البحيرة 266. شعبان عبد القادر بسيوني عبد الحميد البحيرة 267. صابر علي عثمان الشطله البحيرة 268. صبحي خميس رحومه على البحيرة 269. صبحي محمد محمود فرج الله البحيرة 270. صبري مبارك عبد الجيد على البحيرة 271. صلاح زاهر أحمد غنيم البحيرة 272. ضاحي نصر الصافي الفقي البحيرة 273. ضيف الله عبد العزيز عبد الحميد مصطفي البحيرة 274. طاهر نصر محمد بياع البحيرة 275. طه ممدوح شحاتة إبراهيم البحيرة 276. عادل عطية عبد العال محمد البحيرة 277. عادل محمد ابراهيم عبيده البحيرة 278. عبد الحميد سالم عبد الحميد الغزالى البحيرة 279. عبد الحميد عطية عبد الستار سعد البحيرة 280. عبد القادر فرج عبد القادر عبد الوهاب البحيرة 281. عبد الكريم عبد الكريم عبد الحكيم الصايم البحيرة 282. عبد اللطيف محمد محمد حسنين البحيرة 283. عبد المولى عبد المهدي عبد المولى عبد الله البحيرة 284. عبد الناصر سعيد حلمى عبد الحليم البحيرة 285. عبد الناصف عبد الرازق عبد الناصف منصور البحيرة 286. عبد الهادي عبد اللطيف عبد اللطيف الصانع البحيرة 287. عبد الباقي عيد محمد عبد الباقي البحيرة 288. عبد الحميد صبحى عبد الحميد أحمد البحيرة 289. عبد الستار أحمد إسماعيل محمود البحيرة 290. عبد العاطي أبو زيدمحمد حسين البحيرة 291. عبد الفضيل محمد عبد الفضيل محمد البحيرة 292. عبد الله حسني عبد الله المهدي البحيرة 293. عبد الله على محمد أبو صيح البحيرة 294. عبد الناصر عبد المقصود الصافي أبو عطيه البحيرة 295. عبده الغندور عبده الاخرس البحيرة 296. عبده محمد عبده عمرو البحيرة 297. عصام عطية إبراهيم أبو العنين البحيرة 298. عطية عبد الحميد شقير البحيرة 299. علاء حمدي محمد محمد البحيرة 300. علاء عبد الشافي محمد عبد الغني البحيرة 301. علاء عبد العزيز سيد بحر البحيرة 302. علاء محي الدين محمد عبد الرحمن البحيرة 303. على أحمد محمد وافي البحيرة 304. على رزق عبد العال شبل البحيرة 305. على سعيد على غلاب البحيرة 306. علي السيد ابراهيم الجمال البحيرة 307. علي شعبان إبراهيم شهاوي البحيرة 308. عيد السيد محمد ماجوره البحيرة 309. عيد قدرى صابر مسعود البحيرة 310. فادى سعيد عبد الباقى أحمد البحيرة 311. فتحي السيد طه محمد علي البحيرة 312. فؤاد صالح فؤاد الشريف البحيرة 313. كامل محمد عطيه سليمان البحيرة 314. كريم أحمد هندي البحيرة 315. مبروك عبد الجواد مبروك عبد الجواد البحيرة 316. محمد أحمد صديق البحيرة 317. محمد أحمد كمال عبده الحلبي البحيرة 318. محمد السيد السيد حسن طايع البحيرة 319. محمد إبراهيم راغب عبده البحيرة 320. محمد راغب إسماعيل حمد البحيرة 321. محمد رضا محمد أحمد أبو زياده البحيرة 322. محمد سعد أحمد جاد خميس البحيرة 323. محمد سعيد سالم السيد البحيرة 324. محمد شعبان السيد محمود الدربى البحيرة 325. محمد شعبان سعد عبد الحميد شريف البحيرة 326. محمد شعبان عبدربه الفقي البحيرة 327. محمد شعبان محمد زين الدين البحيرة 328. محمد صبحي عبد الرحمن القهوجي البحيرة 329. محمد صلاح عبد العزيز عبد الواحد اسماعيل البحيرة 330. محمد عبد الجليل عبد الحليم الحكامي البحيرة 331. محمد عبد الحليم محمد عمارة البحيرة 332. محمد عبد الفتاح محمود عيسى المليجي البحيرة 333. محمد عبد الله عبد الحميد عبد الله البحيرة 334. محمد عبد الله عبد الرحمن محمد عبده البحيرة 335. محمد عبد المنعم سعد محمد رضوان البحيرة 336. محمد عبد النبي على عمرو البحيرة 337. محمد عطية حسين أبو زيد البحيرة 338. محمد عنتر عبد المنعم القاضى البحيرة 339. محمد غانم عبالفتاح هنيدي البحيرة 340. محمد كامل منصور عبد القوى البحيرة 341. محمد مبروك عبد الرؤوف الشنشورى البحيرة 342. محمد مبروك محمد فرج البحيرة 343. محمد محمد جبر أبو علفة البحيرة 344. محمد محمد محمد أحمد الحمار البحيرة 345. محمد محمود محمد مطاوع البحيرة 346. محمد محمود محمد يمن البحيرة 347. محمد مسعود عبد العزيز حسين الدمنهوري البحيرة 348. محمد نصر سعد مسعود البحيرة 349. محمد حسان محمد البحيرة 350. محمد رضا عبد العزيز المصري البحيرة 351. محمد علي عبد الفتاح علي الغراوي البحيرة 352. محمد مختار محمد دحروج البحيرة 353. محمود دسوقي محمد خالد يحيي البحيرة 354. محمود عبد الحميد موسى الخولي البحيرة 355. محمود عبد الرحيم سالم عبد الرحيم البحيرة 356. محمود عبد النبى محمد شريف البحيرة 357. محمود محمد يوسف محمد عبد الوهاب البحيرة 358. محمود موسى عبد الكريم عمر البحيرة 359. مدحت صلاح علي السيد علام البحيرة 360. مسعد ابراهيم شعبان أحمد البحيرة 361. مسعود أبو زيد محمد حسين البحيرة 362. مصطفى صابر شحاته معروف البحيرة 363. مصطفى عبد الخالق محمد عبد الخالق البحيرة 364. مصطفى محمد عبد السلام عطية البحيرة 365. مصطفى مصطفى ابراهيم الشريف البحيرة 366. مصطفي رمضان عبد الحميد محمود البحيرة 367. مطاوع سعيد حامد مطاوع البحيرة 368. منصور جمعه إبراهيم عبد الحميد البحيرة 369. نادر محمد عبد السلام بدر البحيرة 370. نصر رمضان يوسف التراس البحيرة 371. نصر الصافي عبد القادر عفيفي البحيرة 372. نعمان أحمد نعمان أحمد أبو نعمان البحيرة 373. نور عبد الفضيل عبد العزيز عبد العاطي البحيرة 374. هاني رجب عبد الزين بسيوني سليمان البحيرة 375. هاني فوزي محمد علواني البحيرة 376. وجيه خميس طه محمد علي البحيرة 377. وليد مبروك محمود ذكي البحيرة 378. يحي جمعه فتحي كيلاني البحيرة 379. يوسف ابراهيم فتح الله عبد السلام الشبراوي البحيرة 380. أبو الخير محمد سيد أبو سيف بني سويف 381. أبو بكر أحمد محمود أحمد بني سويف 382. أبو بكر حسن شريف محمد بني سويف 383. أحمد عادل قرني صه بني سويف 384. أحمد عبد العزيز كيلاني على بني سويف 385. أحمد عبد الفضيل حسن عبد الفضيل بني سويف 386. أحمد عبد المجيد عبد الوهاب محمود بني سويف 387. أحمد مهدى سيد محمد بني سويف 388. اسلام رجب سيد سعيد بني سويف 389. إسماعيل محمد عبد الستار علي محمد بني سويف 390. أحمد شحات عبد الفتاح معوض بني سويف 391. أحمد شعبان بلال محمد بني سويف 392. أحمد قرني جابر أبو حامد بني سويف 393. أدهم جمال عبد الظاهر راضي بني سويف 394. أيمن سيد قرني محمد بني سويف 395. توني يحيى توني مجاور بني سويف 396. جابر سيد عبد العزيز عوض عفيفي بني سويف 397. جمال محمد سليمان حجاج بني سويف 398. جمال محمد معوض محمود بني سويف 399. حسني فرج محمد فرج بني سويف 400. حسين محمد عبد الرحيم عبد العال بني سويف 401. حمادة عاشور سالم محمد بني سويف 402. ربيع سيد محمود على بني سويف 403. ربيع معوض مبروك عبد الغني بني سويف 404. رجب أحمد خالد علي بني سويف 405. رجب عبد الناصر عيد محمد بني سويف 406. رجب محمد حسين اسماعيل بني سويف 407. رجب محمد حميدة سعيد بني سويف 408. رمضان أحمد محمد عبد الجواد بني سويف 409. رمضان محمد محمود محمد بني سويف 410. روبي عبد المحسن معروف رمضان بني سويف 411. زين العابدين علي محمد علي بني سويف 412. شعبان حبيب محمد محمد بني سويف 413. شعبان قرني سعد أحمد بني سويف 414. صابر محمد عويس اسماعيل بني سويف 415. عبد الرازق سعد محمود محمد بني سويف 416. عبد الرحمن محمد جمعه أحمد بني سويف 417. عبد الرحمن محمود تمام علي بني سويف 418. عبد المحسن عبد الرؤوف عبد المحسن عبد الرؤوف بني سويف 419. على سمير حسين محمد بني سويف 420. علي محمد عبد الفتاح محمد بني سويف 421. عمر سلامه سيد عبد الجواد بني سويف 422. عمرو محمد محمود محمد بني سويف 423. عيد أحمد محمد محمد بني سويف 424. عيد قطب عبد الجواد محمد بني سويف 425. عيسى زكى محمد عيسى بني سويف 426. فرج عبد الله زكى محمد بني سويف 427. فوزي حسن عبد الباقي علي بني سويف 428. كمال الدين محمد ابراهيم يوسف بني سويف 429. محمد جمال محمود محمد بني سويف 430. محمد جمال يوسف محمد سيد بني سويف 431. محمد سيف النصر على ابراهيم بني سويف 432. محمد لطفي شكري محمود بني سويف 433. محمد محسب صباح منصور بني سويف 434. محمد محمد عبد الله روبى بني سويف 435. محمد محمود حسن حزين بني سويف 436. محمد مختار جمعه بني سويف 437. محمد معوض محمد منتصر بني سويف 438. محمد مصطفى أحمد حسن بني سويف 439. محمود جنيدي حمودة سليمان بني سويف 440. محمود حسن أحمد جاد بني سويف 441. محمود رمضان محمد فرج بني سويف 442. محمود محمد محمد محمد بني سويف 443. محمود محمد محمود مراد بني سويف 444. محمود مسعد علي ابراهيم بني سويف 445. محيسن عواد عبد الباقي خميس بني سويف 446. مصطفى أحمد السيد محمد البنا بني سويف 447. مصطفى جمعه هلال وزير بني سويف 448. مصطفي عابدين عيد بيومي بني سويف 449. مصطفي محمد عيد محمود بني سويف 450. ناجح أبو هشيمة على محمد بني سويف 451. ناصر شعبان محمد حسين بني سويف 452. هاشم عبد الماجد إبراهيم محجوب بني سويف 453. هاني سعيد السيد عبد الوهاب بني سويف 454. هاني محمد محمد معوض بني سويف 455. ياسر سعيد محمد عبد اللطيف بني سويف 456. السيد محمد عبد الحميد حسن بورسعيد 457. السيد عبد الغفار غازى السيد بورسعيد 458. عبده عبدالحميد محمد إبراهيم بورسعيد 459. ناصر عز الدين سعد الدين قمصان بورسعيد 460. السيد محمد بريقي عثمان جنوب سيناء 461. محمد عبد الحميد عبد الحميد حشيش جنوب سيناء 462. أحمد خطاب مبروك أمين الجيزة 463. الباشا محمود أحمد علي الجيزة 464. إبراهيم سنوي سعيد سليمان الجيزة 465. إبراهيم عاشور إبراهيم عبد الوهاب الجيزة 466. إسماعيل عبد المنعم عبد الوهاب محمد الجيزة 467. أحمد إبراهيم أمين سيد الجيزة 468. أحمد عبد العال سيد عبد المنعم الجيزة 469. أحمد علوي محمد الواراقي الجيزة 470. أمجد محمد قرني السليم الجيزة 471. بشير عبد الله علي إبراهيم الجيزة 472. جابر طايع الخربان الجعر الجيزة 473. جمال حامد عبد الله درويش الجيزة 474. حسانين عيد قرني عبد الحميد الجيزة 475. حسن عبد النبي سيد أحمد الخولى الجيزة 476. حسن فرحان حسنين سيد الجيزة 477. حسين عبد الحميد علي شناتير الجيزة 478. حسين فاروق عبد الممالك عبد الله الجيزة 479. رفعت محمد عبد الحليم ابراهيم الجيزة 480. سعيد حافظ سيد محمد الجيزة 481. سلام عبد النبي عبد المقصود الطلباوي الجيزة 482. سيد إبراهيم محمود مصطفى الجيزة 483. سيد عبد الحميد عبد المنصف عبد المجيد الجيزة 484. شعبان عبد الله عبد المولى عبد القادر الجيزة 485. عادل عبد الواحد عرفه الجيزة 486. عبد الله سعد عبد العزيز أبو العنين الجيزة 487. عصام الصاوي عبد الباقي الشاذلي الجيزة 488. على عبده أحمد سلام الجيزة 489. علي محمد محمود محروس الجيزة 490. عمر رياض عبد الحميد غنيم الجيزة 491. عمر عبد القوي علي عبد القوي الجيزة 492. كامل باهى حسن عبد القادر الجيزة 493. مبارك عبد الله عاشور لاشين الجيزة 494. محمد ابراهيم معوض عبد الجواد الجيزة 495. محمد أحمد على محمد الجيزة 496. محمد إسماعيل رجب شرعان الجيزة 497. محمد حامد عبد الستار هاشم الجيزة 498. محمد حسنين عبد الباسط حسان الجيزة 499. محمد رمضان محمود محمود الجيزة 500. محمد سيد حسن زيدان الجيزة 501. محمد عبد المقصود على موسى الجيزة 502. محمود محمد رزق جبريل الجيزة 503. محمود مندي عبد الحافظ سالم الجيزة 504. ممدوح حسين عيد علي الجيزة 505. نادى إبراهيم عبد الوهاب عبد الدايم الجيزة 506. هاشم محمد محمود سيد الجيزة 507. يوسف قطب حسن محمد الجيزة 508. ابراهيم عبد الله ابراهيم حماد الدقهلية 509. أبو غنيم عادل عبد الوهاب رزق الدقهلية 510. أحمد أحمد الشربيني ابراهيم الدقهلية 511. أحمد رمضان علي الدقهلية 512. أحمد عبد الحميد عبد الحميد إبراهيم ليفة الدقهلية 513. أحمد محمد محمد ماهر الدقهلية 514. أحمد ناصف محمد صالح الدقهلية 515. اسامة السيد أحمد المرسى الدقهلية 516. أشرف السيد الشاذلي الشاذلي الدقهلية 517. الحسين محمود أحمد السيد مندور الدقهلية 518. السعيد على حامد عثمان الدقهلية 519. السعيد محمد عبد الحليم الدقهلية 520. السيد البدوي محمد عباس أحمد الدقهلية 521. السيد السيد محمد أبو الخير الدقهلية 522. السيد الشربينى الويف على الدقهلية 523. السيد عبد اللطيف محمد محمود الدقهلية 524. السيد محمد عيسى محمد الدقهلية 525. الشربينى المحجوب البهى سالم الدقهلية 526. إبراهيم الشربيني محمد أمين الدقهلية 527. إبراهيم إسماعيل السيد فرج الدقهلية 528. إبراهيم ربيع البنداري مروان الدقهلية 529. إبراهيم نجدي أحمد محمد علام الدقهلية 530. أحمد إبراهيم عوض علي الدقهلية 531. أبو بكر موسى محمد شومان الدقهلية 532. أحمد الشربيني محمد المرسي الدقهلية 533. أحمد الهادي السعيد حماد الدقهلية 534. أحمد حامد عبدربه محمود الدقهلية 535. أحمد خيري جوده عزب الدقهلية 536. أحمد علاء علي عبد المنعم الدقهلية 537. أحمد محمد منصور علي الدقهلية 538. أحمد محمود محمد رزق الدقهلية 539. أحمد موسى محروس موسى الدقهلية 540. أسامة رمضان صادق أحمد الدقهلية 541. بلتاجي عبد الله عبد الله بلتاجى الدقهلية 542. جمال محمد عبد الشاب النادي الدقهلية 543. حسانين حمد حسانين حمد الدقهلية 544. حسونة محسن مسامح بشارة الدقهلية 545. حماد مصطفى حماد محمود الدقهلية 546. حمادة فوزى أحمد رمضان الدقهلية 547. حمدي طه محمد حسن الدقهلية 548. حمزة حمزة مسعد صقر الدقهلية 549. د. محمد سعد الدين عبد العزيز متولي الدقهلية 550. راغب مصطفي أحمد محمود الدقهلية 551. رزق عيد إسماعيل على الدقهلية 552. رضا عوض الشحات العراقى الدقهلية 553. رضا السيد اسماعيل جلال الدقهلية 554. رمضان السيد إبراهيم سالم الدقهلية 555. سامح عبد الرحيم صالح حسانين الدقهلية 556. سامح محمد الشحات أحمد محمد الدقهلية 557. سليمان عبد العزيز سليمان أحمد الدقهلية 558. شعبان السعيد السيد عيد الدقهلية 559. شوقي السيد الخميسي عبد الكريم الدقهلية 560. شوقي صبح محمد عوض الدقهلية 561. صلاح مخلص علي أحمد الدقهلية 562. طاهر الدسوقي الشربيني الإمام الدقهلية 563. عابد محمود طلبه محمد عابد الدقهلية 564. عبد الحميد محمد عبده رمضان الدقهلية 565. عبد العزيز مصطفى كامل عبد العزيز فرج الدقهلية 566. عبد المنعم على أحمد على المنسي الدقهلية 567. عبد الحميد محمود حمدي الأزهري الدقهلية 568. عبد الرازق محمد عبد الرازق سالم الدقهلية 569. عبد الرحمن أبو بكر علي أحمد سعيد الدقهلية 570. عبد الرحمن السيد السيد على الدقهلية 571. عبد الرحمن عاطف محمود زكى يس الدقهلية 572. عبد الرحمن فرج الشربيني علي ديسطي الدقهلية 573. عبد الله أبو بكر علي أحمد الدقهلية 574. عبد الله محمد مصطفى عبد الله الدقهلية 575. عبدة عبد الكريم محمود الدقهلية 576. عصام فتح الله طه لاشين الدقهلية 577. على عبد العزيز عبد الباقى محمد الدقهلية 578. عماد الدين رمضان محمد مصطفى الدقهلية 579. عمرو أبو الخير أحمد البيلي الدقهلية 580. عمرو محمد محمد عبد العزيز النقيطى الدقهلية 581. فاروق السيد عبد العظيم محمد الدقهلية 582. قدرى محمود أحمد المتولى الدقهلية 583. مجدي عبد الباقي السيد نجم الدقهلية 584. محمد السيد رمضان علي الدقهلية 585. محمد أبو بكر موسى محمد شومان الدقهلية 586. محمد أحمد صبح علي صالح الدقهلية 587. محمد جمال محمد الديداموني الدقهلية 588. محمد صفوت محمد عبد الله حرمي الدقهلية 589. محمد عبد الحليم محمد علي فويلة . الدقهلية 590. محمد عبد الواحد محمود محمد الدقهلية 591. محمد عبد الرازق محمد على الدقهلية 592. محمد عبد الصادق محمد الدقهلية 593. محمد عطيه محمد عطيه الدقهلية 594. محمد فتحي المتولى راشد الدقهلية 595. محمد فتحي الديسطي صالح الدقهلية 596. محمد فتحي عبد الحميد زعزوع الدقهلية 597. محمد فرج محمود فرج الدقهلية 598. محمد فكري عطا محمد الدقهلية 599. محمد محمد علي علي المليجي الدقهلية 600. محمد محمد محمد أبو المعا طى الدقهلية 601. محمد محمود محمد حسن الدقهلية 602. محمد مصطفى محمود محمد الدقهلية 603. محمد ياسين عزب رزين الدقهلية 604. محمد جمال محمد إبراهيم الدقهلية 605. محمد حامد جاد السيسي الدقهلية 606. محمود ابراهيم إبراهيم عبد الحي شمعه الدقهلية 607. محمود أحمد ابراهيم أحمد عبد الله الدقهلية 608. محمود عبد الفتاح محمود محمود الدقهلية 609. محمود عبد الحكيم محمود عبد العزيز الدقهلية 610. محمود عطية عبد السميع العدل الدقهلية 611. محمود علي علي أحمد الدقهلية 612. محمود ياسين عبد الغفار اخند الدقهلية 613. مدحت ممدوح زين العابدين محمد الدقهلية 614. هاني محمد علي العفني الدقهلية 615. هيثم بدوي أبو المعاطي الدسوقي الدقهلية 616. وائل سعد على ابراهيم الدقهلية 617. وائل محمود فهيم رمضان الدقهلية 618. ياسر السيد عبد الباقى الموافى الدقهلية 619. يحيي علاء الدين محمد إبراهيم الدقهلية 620. يوسف جمعة عبد العزيز محمد الدقهلية 621. ابراهيم المرسي عبد الملك المرسي دمياط 622. أحمد عبد الحى محمود عبده عثمان غالى دمياط 623. أحمد محمد سادات الراعى دمياط 624. أحمد صابر حسن عبد الله دمياط 625. أحمد إسماعيل مندى عبد الرحمن دمياط 626. جمال سادات سادات عمر عرفه دمياط 627. حسن على محمد عيطه دمياط 628. خالد عبد الرحمن عطيه عبد الرحمن الدمناوي دمياط 629. عبد الرحمن السيد عبده الباز دمياط 630. عبد الرحمن جلال سعد النزلاوى دمياط 631. علاء سعد علي رمضان دمياط 632. على سعيد أحمد عيد دمياط 633. علي مختار علي أبو زايد دمياط 634. عماد حمدى عبد الحى صابر دمياط 635. عمر رضا شاكر الجوهري دمياط 636. عمر يسر أبو النور دمياط 637. عمر ناجح عمر خفاجى دمياط 638. عمرو محمد محمد الشحات العيوطي دمياط 639. محمد السيد محمد محمود دمياط 640. محمد المهدي شلبي عيد دمياط 641. محمد حسن محمد حسانين دمياط 642. محمد رمضان محمود الغيطاني دمياط 643. محمد عثمان عثمان البرجيسى دمياط 644. محمد محمود محمد السيسي دمياط 645. محمد يوسف محمد علي دمياط 646. محمد أحمد عبد الوهاب دمياط 647. محمود رياض خليل عيد دمياط 648. محمود عبد الغفار ابراهيم جمعه دمياط 649. محمود محمد مسعد الغرباوي دمياط 650. محي الدين محمد الجندي دمياط 651. هاني سعد مصطفى المنير دمياط 652. أحمد السيد محمد سليمان الديوان العام 653. السيد محمد السيد عبد القادر الديوان العام 654. السيد محمد مصطفي عمر الديوان العام 655. الفيصل على محمد عبد الجواد الديوان العام 656. إسماعيل حسن حسن علي الديوان العام 657. أحمد محمود إسماعيل أبو سالم الديوان العام 658. أحمد عبد الله أحمد عبد العال الديوان العام 659. أيمن جمال محمد محمد الديوان العام 660. بهاء محمد النقيب ابراهيم الديوان العام 661. حسن نور الدين محمد سيد أحمد الديوان العام 662. حسين علي عوض الشطله الديوان العام 663. حسين عمر مصطفى سليمان الديوان العام 664. خالد جابر أبو اليزيد منصور الديوان العام 665. رجب زهران مصطفى الديوان العام 666. رشوان علي ابراهيم حسن الديوان العام 667. رمضان فؤاد حسن علي الديوان العام 668. طلعت عبد الستار محمد مصطفى الديوان العام 669. طه محمد الخياري عثمان على الديوان العام 670. عبد الرحمن محفوظ محمد محمد الديوان العام 671. عبد العاطي السيد عطيوه ابراهيم الديوان العام 672. عطية عبد العاطي سالمان سالم الديوان العام 673. على عبده أحمد عبد الرحمن الديوان العام 674. محمد أبو حسين محمد محمد الديوان العام 675. محمد حفنى عبد الستار مبارك الديوان العام 676. محمد صبري حمار عبد العزيز الديوان العام 677. محمد فوزى عبد المعطي حسين الديوان العام 678. محمد نجيب اسماعيل دياب على الديوان العام 679. محمد عبد الحفيظ عبد الشافي جادالكريم الديوان العام 680. محمد عبد الصبور عبد المعتمد طنطاوي الديوان العام 681. محمود اسامه محمود متولي الديوان العام 682. محمود أحمد حلمى فهمى الديوان العام 683. محمود ياسين غازي بدر الديوان العام 684. مصطفى عبد الغفارعفيفي الوكيل الديوان العام 685. ممدوح محمد علي السيد سليمان الديوان العام 686. هانى عمر اسماعيل هريدي الديوان العام 687. وليد عبد الوهاب محمود محمد الديوان العام 688. يوسف عجمي علي يوسف الديوان العام 689. ابراهيم عبد العاطي ابراهيم أبو العينين سوهاج 690. ابراهيم عبد الله عبد اللاه ابراهيم سوهاج 691. ابراهيم يحيى حسين محمد سوهاج 692. أحمد السيد أحمد السيد سوهاج 693. أحمد ثابت محمد أحمد سوهاج 694. أحمد جبريل عبد العال حسب سوهاج 695. أحمد جمال أحمد محمد سوهاج 696. أحمد حسان مدني سوهاج 697. أحمد رجب أحمد عبد العال سوهاج 698. أحمد على عبد الرحمن على سوهاج 699. أحمد محمد أحمد عبد القادر سوهاج 700. أحمد محمود أحمد محمد سوهاج 701. أحمد محمود عبد الرحمن محمد سوهاج 702. أحمد مرتضي حسن محمد محمد سوهاج 703. أحمد يونس كامل حسنين سوهاج 704. أحمد محمود عبد اللطيف محمد سوهاج 705. أدهم حسين محمد أحمد سوهاج Advertisements 706. اسامة محمد حسن خلفية سوهاج 707. اسامه البدري السيد أحمد سوهاج 708. اسامه فراج سيد أحمد فراج سوهاج 709. اسماعيل عبد الرحمن اسماعيل عمر سوهاج 710. أشرف أحمد فؤاد أحمد عبد المتعال سوهاج 711. اكرم أحمد عبد العال هلال سوهاج 712. الحسن عمر أحمد سلطان سوهاج 713. السيد حمادي أبو عمره محمد سوهاج 714. السيد كمال على محمد سوهاج 715. السيد محمد أحمد بخيت سوهاج 716. الشيبانى عبد اللاه البدرى أحمد سوهاج 717. العارف عبد الرحمن محمد عبد الرحيم سوهاج 718. إبراهيم أحمد أمين عبد الرحيم سوهاج 719. أحمد أنور محمد صابر سوهاج 720. أحمد بدوي فهمي تايب سوهاج 721. أحمد صلاح محمد السيد سوهاج 722. أحمد عبد الرحيم محمد حسن سوهاج 723. أحمد محمد توفيق تمام سوهاج 724. أسامة علي بخيت نصار سوهاج 725. أشرف أحمد جاد الكريم حسانين سوهاج 726. تامر محمد على محمد سوهاج 727. جمعه عبد الرحمن عابدين عبد العال سوهاج 728. حاتم محمود على عبد العزيز سوهاج 729. حسام محمد علي محمد سوهاج 730. حسنى عيد نظير عبد العال سوهاج 731. حمادة حسن ابراهيم خلف سوهاج 732. خالد أبو الحمد عبد الرحيم السيد سوهاج 733. خالد فوزي أحمد صبره سوهاج 734. خلف بخيت محمد ابراهيم سوهاج 735. خيري على ابراهيم عبد اللاه سوهاج 736. رضا محمد مصطفى السيد سوهاج 737. سامى مصطفى عثمان سوهاج 738. سيد محمد سيد أحمد سوهاج 739. شحاته محمود محمد الشاذلي سوهاج 740. شيبه الحمد أحمد شيبه الحمد أحمد سوهاج 741. صلاح حموده أحمد حموده سوهاج 742. عاشور حسن محمود حسن سوهاج 743. عاطف أبو النجا أحمد حجازي سوهاج 744. عاطف عبد الحفيظ محمد حسان سوهاج 745. عاطف عبد الفضيل قبيصي رشوان سوهاج 746. عبد الحكيم فتحي محمد معروف 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أحمد محمد سوهاج 803. محمد علي محمد عبد المجيد سوهاج 804. محمد علي محمود محمد سوهاج 805. محمد مخلوف محمد إبراهيم عويس سوهاج 806. محمد مؤمن محمد محمود سوهاج 807. محمد يحيي أنور محمد سوهاج 808. محمد أحمد محمد عبد الحليم سوهاج 809. محمد صلاح الدين يسن سوهاج 810. محمد عبد الحميد حسانين أحمد سوهاج 811. محمد عبد الرحمن علي محمد سوهاج 812. محمد علي محمد أحمد سوهاج 813. محمد نجدي عبد اللطيف شحاتة سوهاج 814. محمود اسماعيل محمد اسماعيل خزيم سوهاج 815. محمود أيمن عبد العزيز محمد سوهاج 816. محمود عبده أحمد محمود سوهاج 817. محمود عبده عبد العال عبد الفتاح سوهاج 818. محمود عزت سعدالدين عبد المقصود سوهاج 819. محمود علي أحمد عبد اللاه سوهاج 820. محمود علي عبد الرحيم محمد سوهاج 821. محمود فتح الله محمد عبد الدايم سوهاج 822. محمود جمال محمد محمود سوهاج 823. مدحت رمضان حافظ محمد سوهاج 824. مروان عارف سليم حسن سوهاج 825. مصطفى جمال السيد أحمد سوهاج 826. مصطفى محمد عبد العال عطية سوهاج 827. مصطفي البدر السيد أحمد سوهاج 828. مصطفي إبراهيم علي محمد سوهاج 829. مصطفي محمد حسين عطية سوهاج 830. ممدوح حماد السيد حماد سوهاج 831. مؤنس أبو الحمد كر يشه محمد سوهاج 832. ناصر أحمد محمد المصري سوهاج 833. ناصر عبد الحافظ بهجات عبد الحافظ سوهاج 834. ناصر محمد شعبان علي سوهاج 835. ناصر محمد علي عبد المنعم سوهاج 836. نبيل سليمان سعد علي سوهاج 837. هاني السيد أحمد السبد سوهاج 838. هاني محمد رايف عمران سوهاج 839. هيثم على عبد العال أحمد سوهاج 840. وائل انور محمود أحمد سوهاج 841. وحيد عليو محمد أبو زيد سوهاج 842. ياسر علي عبد المجيد عبد الكريم سوهاج 843. ياسر محى الدين محمد أحمد سوهاج 844. ابراهيم أحمد عيسى محمد الشرقية 845. ابراهيم سليمان محمود محمد الشرقية 846. ابراهيم عبد الباسط عبد اللطيف محمد الشرقية 847. ابراهيم عبد المجلي عبد النبي متولي الشرقية 848. ابراهيم علي إبراهيم علي الشرقية 849. ابراهيم محمود ابراهيم محمد الشرقية 850. أبو بكر السيد محمد الكبير الشرقية 851. أحمد الهادي على درويش الشرقية 852. أحمد حلمي محمد خليل الشرقية 853. أحمد على أبو يحيى اسماعيل الشرقية 854. أحمد محمد أحمد الصعيدي الشرقية 855. أحمد محمد السيد أحمد الشرقية 856. أحمد محمود الدمرداش أحمد الشرقية 857. أحمد السيد أحمد ابراهيم الشرقية 858. أحمد عبد الرحمن عبد العزيز منصور حمزة الشرقية 859. أحمد عبد المنعم عبد الحميد حسن الشرقية 860. أشرف السيد عبد الغفار دسوقي الشرقية 861. الرشيدي محمد متولي الدسوقي الشرقية 862. السيد سعيد السيد مصطفي الشرقية 863. السيد عبد الجواد ابراهيم أحمد الشرقية 864. السيد علي عبد العال غازي علي منتصر الشرقية 865. الشوادفي عبد الفتاح عبد العال صالح الشرقية 866. الهادي رأفت سعيد عواد الشرقية 867. إبراهيم حسن أحمد إبراهيم الشرقية 868. إبراهيم حسن شحاته دسوقي الشرقية 869. إبراهيم سليمان محمد سلبمان الشرقية 870. إبراهيم عبد الحميد محمد عبد العال الشرقية 871. إبراهيم محمد محمد أنور شلبي الشرقية 872. إسلام ناصر محمد منصور الشرقية 873. أحمد إسماعيل محمد عبد الواحد الشرقية 874. أحمد أمين محمد علي عامر الشرقية 875. أحمد حسن سليمان عيد الشرقية 876. أحمد حسين سليمان حسين الشرقية 877. أحمد صبحي محمود حسن الشرقية 878. أحمد عبد العزيز محمد غنيم الشرقية 879. أحمد عبد الفتاح عطية إبراهيم الشرقية 880. أحمد عبد العليم عبد الله نصر الشرقية 881. أحمد محمد إبراهيم مصطفى إبراهيم عبد الله حسن عبد الله الشرقية 882. أشرف على عبد الرحمن حسن الشرقية 883. أشرف كمال محمود أحمد الشرقية 884. أيمن محمد سعيد مصيلحي السيد الشرقية 885. أيمن محمد محمد عبد الهادى الشرقية 886. بخيت السيد محمد إبراهيم الشرقية 887. بشير امين عبد السلام عبسوي الشرقية 888. جمال اسماعيل محمد شرف الشرقية 889. جوده السيد عبد الفتاح السيد الشرقية 890. حسن محمد عبد الحليم حسين الشرقية 891. حسين السيد على عبد العال السيد الشرقية 892. حسين إبراهيم إبراهيم أحمد الشرقية 893. حسين عبد الرحمن أحمد محمد الشرقية 894. رضا محمود محمد سليم الشرقية 895. ساري زين الدين مهدي زين الدين الشرقية 896. سامى محمد عيسوى شلقامى الشرقية 897. سعيد أمين مرسي عبد الرحمن الشرقية 898. سعيد رضا خيري محمود الشرقية 899. سعيد عبد الرحمن محمد ابراهيم الشرقية 900. شادي محمد أحمد عمار الشرقية 901. شعبان ابراهيم شوقي محمد الشرقية 902. صبحي حسن السيدمحمد الشرقية 903. صبري الصادق عبد العال أحمد الشرقية 904. صلاح رجب عمر محمد الشرقية 905. طنطاوي عادل أحمد عبد الله طنطاوي الشرقية 906. عادل محمد عبد الدايم إبراهيم الشرقية 907. عاطف عبد المجيد محمد ابراهيم الشرقية 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محمد أبو الفتوح عبد الرحمن متولي الشرقية 933. محمد جمعه عطيه ابراهيم الشرقية 934. محمد حسين عبد العزيز حسين الشرقية 935. محمد حلمي عبد القادر محمد يوسف الشرقية 936. محمد خالد الزنفلي حسين الشرقية 937. محمد ذكي محمد عبد المطلب الشرقية 938. محمد رمضان أحمد محمد الشرقية 939. محمد صبري أحمد السيد الشرقية 940. محمد عبد السلام عبد الحميد محمد الشرقية 941. محمد عبد النبي عبد اللطيف سليم الشرقية 942. محمد عبد الرحمن محمد دراز الشرقية 943. محمد عبد السلام حسن محمود الشرقية 944. محمد عبد اللطيف عبد الهادي سيد أحمد الشرقية 945. محمد عرفه عثمان محمد علي الشرقية 946. محمد عطية محمد سليمان الشرقية 947. محمد عوض أحمد علي الشرقية 948. محمد كامل ابراهيم الصاوي الشرقية 949. محمد كامل محمود محمد الشرقية 950. محمد لبيب محمد السيد الشرقية 951. محمد محسن فاروق عبد العزيز الشرقية 952. محمد محمد امين ابراهيم الشرقية 953. محمد محمد سعيد مصيلحي السيد الشرقية 954. محمد محمد محمود أحمد الجلودى الشرقية 955. محمد محمود أحمد المستي الشرقية 956. محمد محمود أحمد محمد الشرقية 957. محمد ممدوح محمد محمد الشرقية 958. محمد نجيب أحمد مصبح الشرقية 959. محمد يوسف محمد يوسف الشرقية 960. محمد صبري خلف الله محمد الشرقية 961. محمود ابراهيم السيد أحمد الشرقية 962. محمود أحمد عبد النبي محمد الشرقية 963. محمود شعبان عبد الله سليم الشرقية 964. محمود عبد الودود محمود محمد الشرقية 965. محمود محمد السيد محمد الشرقية 966. محمود محمد محمد عيد الشرقية 967. محمود محمد محمد محمد طرطور الشرقية 968. محمود محمد يحيى محمد علي الشرقية 969. مصطفى محمد محمد محمد على الشرقية 970. موسى إبراهيم عبد الرحمن بدوى الشرقية 971. مؤمن السيد ابراهيم يوسف الشرقية 972. نادر عبد الناصر الهادي عبد الله القلينى الشرقية 973. نبوي جمال محمد محمد الشرقية 974. نبيل عطية مصطفى عطية الشرقية 975. هاشم عبد الرحمن غريب السيد الشرقية 976. هاني محمد أحمد سويلم الشرقية 977. وائل رشدي محمد غنيمى الشرقية 978. وائل عليوة عيسى متولي الشرقية 979. وائل محمد السيد محمد مصطفى الشرقية 980. يحيى محمد على السيد الشرقية 981. يحيي أبو هاشم محمد عيد الشرقية 982. يحيي سعيد يوسف امام الشرقية 983. فرحان عيد عايد عيد شمال سيناء 984. محمد أحمد اسماعيل محمد شمال سيناء 985. محمد عبد الحليم على هاشم شمال سيناء 986. محمد عبد الكريم عباس السيد شمال سيناء 987. ابراهيم محمد اسماعيل المكاوي الغربية 988. ابراهيم محمد يوسف العدس الغربية 989. أحمد حمزة أحمد كسبر الغربية 990. أحمد رأفت سعيد عبد العال الغربية 991. أحمد رمضان على العربي الغربية 992. أحمد عبد الغنى أحمد سعيد الغربية 993. أحمد مسعد عبد الفتاح الميداني الغربية 994. اسلام عبد القادر عبد الحميد الزغبي الغربية 995. السروي محمود ابراهيم ريان الغربية 996. إبراهيم علي ابراهيم المزين الغربية 997. أحمد نبيل عبد العزيز نمر الغربية 998. أشرف عبد العاطي عبد العاطي أبو فايد الغربية 999. باسم محمد بسيوني حسام الدين الغربية 1000. تامر عبد المنعم محمد محمد الشاذلى الغربية 1001. تامر يحيي زكريا الخياط الغربية 1002. جمعه حسن محمد الاشوح الغربية 1003. حسن محمود القطب الجناوى الغربية 1004. راضي محمد السعيد حماد الغربية 1005. رجب محمد السيد كامل حسن الغربية 1006. زكريا أحمد عبد الكريم عجاج الغربية 1007. زكريا محمد محمد السندى الغربية 1008. سامح أبو اليزيد اسماعيل الصبري الغربية 1009. سعيد مرسى السيد الشرقاوى الغربية 1010. سلامة محمد سليمان منسية الغربية 1011. شبل توفيق شبل البصارى الغربية 1012. شعبان عبد المحسن إبراهيم عبد المحسن الغربية 1013. صلاح أبو زيد السيد حجازى الغربية 1014. طارق السيد على أبو حطب الغربية 1015. عبد الجواد مختار مصطفي الديب الغربية 1016. عبد الحميد خليل محمود دسوقى منصور الغربية 1017. عبد الغني المهدي محمد مصطفى الغربية 1018. عبد الحي أيمن عبد الحي جادو الغربية 1019. عبد الرحمن أحمد عيد الغربية 1020. عماد شاكر على عمارة الغربية 1021. عمرو السباعي عبد الوهاب غازي الغربية 1022. عمرو علاء الدين عبد الفتاح عوض الغربية 1023. محمود عبد القادر عبد الهادى خيره الغربية 1024. محمد ابراهيم الديب الغربية 1025. محمد ابراهيم سيد أحمد عامر الغربية 1026. محمد ابراهيم محمد الوكيل الغربية 1027. محمد اسماعيل سيد أحمد الحبيبى الغربية 1028. محمد السعيد محمد نوح الغربية 1029. محمد جلال ابراهيم محمد الغربية 1030. محمد حسين قاسم محمود الغربية 1031. محمد رفعت اسماعيل محمد البدوى الغربية 1032. محمد رفعت عبد العال محمود الغربية 1033. محمد عبد الصمد محمد شعبان الغربية 1034. محمد عوني درويش محمد الغربية 1035. محمد فتوح عبد الستار محمد فتوح الزغبي الغربية 1036. محمد فرحات فرحات الزيات الغربية 1037. محمد فوزي علي غباشي الغربية 1038. محمد محمد عبد العليم عجيز الغربية 1039. محمود سعيد حسين مرجان الغربية 1040. محمود محمد على الشاطر الغربية 1041. محمود محمد محمد زهران الغربية 1042. محمود محمد عبد الحميد الغمرى الغربية 1043. مسعد محمد على الشاطر الغربية 1044. مسعد محمد مصطفي غزالي الغربية 1045. مصطفى كامل شعيب العايق الغربية 1046. مصطفى محمد أحمد عبد الله الغربية 1047. مصطفى محمد السيد البديوى الغربية 1048. مصطفى محمد يوسف يوسف البرعي الغربية 1049. نبيل محمد نبيه عبد الجواد هدية الغربية 1050. وليد إبراهيم عبد العاطي معوض الغربية 1051. ياسر عبد الفتاح محمد عبد المطلب الغربية 1052. أحمد مصطفى حسين مصطفى الفيوم 1053. أحمد حسين علي محمود الفيوم 1054. أحمد زين العابدين هواري مرسي الفيوم 1055. أحمد عبد الوهاب هارون عبيد الفيوم 1056. أحمد عوض محمد عوض الفيوم 1057. أحمد عيد عبد الحميد محمود الفيوم 1058. أبو بكر عبد العظيم محمد علواني الفيوم 1059. أحمد سيد محمد السيد الفيوم 1060. حسام أحمد علي محمد الفيوم 1061. حسام طرخان عبد التواب طرخان الفيوم 1062. حمدي ربيع محمد نايل الفيوم 1063. رمضان محمد عبد العليم عبد الحميد الفيوم 1064. سعيد محمد سيد خليفة الفيوم 1065. سيد عبد التواب سيد أحمد الفيوم 1066. طه عطية محمد عطية الفيوم 1067. عبد الله محمد عبد الغني مسعود الفيوم 1068. عبد الله محمود محمد علي الفيوم 1069. علي خميس راشد الفيوم 1070. محمد جمعه عبد الحليم على الفيوم 1071. محمد جمعه محمد عبد المولى الفيوم 1072. محمد حسين محمد أبو بكر الفيوم 1073. محمد عبد الحميد عبد الرحمن محمد الفيوم 1074. محمد معوض عبد السلام معوض الفيوم 1075. محمد فتح الباب أحمد فتح الباب الفيوم 1076. محمود محمد عبد الظاهر عبد الجواد الفيوم 1077. محمود محمد قاسم زيدان الفيوم 1078. محمود نادى خليل اسماعيل الفيوم 1079. مصطفى محمد يوسف سعيد الفيوم 1080. مصطفي محمود أبو حامد علي الفيوم 1081. ناصر شعبان أحمد عبد المجيد الفيوم 1082. ياسر محمد أحمد محمد الفيوم 1083. أحمد جمعه مسلم بدر القاهرة 1084. إيهاب سيد محمود شحاته القاهرة 1085. أحمد صبحي علي علي منتصر القاهرة 1086. أحمد هارون سالم محمد القاهرة 1087. حسن محمد السيد أحمد القاهرة 1088. خالد عبد العزيز عربي حسن القاهرة 1089. عادل أحمد محمد أحمد القاهرة 1090. عبد الفتاح جابر حسين أحمد القاهرة 1091. عمر محمد بخيت السيد القاهرة 1092. عمرو عواجة أحمد عويمر القاهرة 1093. محمد رجب أحمد شبل القاهرة 1094. محمد محمد بيومي البربري القاهرة 1095. محمد منصور أحمد محمد القاهرة 1096. ناصر محمد بهلول عبد الرسول القاهرة 1097. يوسف حسان محمود هاشم القاهرة 1098. ابراهيم السيد محمد الجندي القليوبية 1099. أحمد عمر جمعة بحيرى القليوبية 1100. أحمد محمد منصور محمد العجوز القليوبية 1101. أحمد موسى حسن موسى القليوبية 1102. أحمد موسى موسى محمد بكر القليوبية 1103. اسامه محمد السيد محمد القليوبية 1104. أشرف ابراهيم محمد شاهين أبو ليله القليوبية 1105. السيد عبده السيد عبده القليوبية 1106. أحمد على محمد ندا القليوبية 1107. أشرف محمد محمودة القليوبية 1108. بيومي محمد بداوي بيومي شرارة القليوبية 1109. حازم فاروق محمد محمد علي القليوبية 1110. حسام مصطفى عبده عبد الغفار القليوبية 1111. حسني حسن عبد الرحيم عمران القليوبية 1112. رضا السيد محمد حسان القليوبية 1113. رضا سالم عبد الحميد محمود القليوبية 1114. رفعت أحمد بيومي ناصر القليوبية 1115. سالمان كريم محمد السيد القليوبية 1116. سعيد حسن كامل يونس القليوبية 1117. سعيد طه ابراهيم محمد القليوبية 1118. سيد محمد محمد محمد مصطفى القليوبية 1119. شريف سيد عبد النبى سيد القليوبية 1120. طارق عبد الله حسن حافظ القليوبية 1121. عاطف عبد للفتاح غريب محمد غانم القليوبية 1122. عبد الحي مرسى محمد مرسى القليوبية 1123. عبد الكريم ياسين عبد الحفيظ سالم القليوبية 1124. عبد المحسن يس عبد الحفيظ سلامه القليوبية 1125. عبد الناصر زكريا حسن يوسف القليوبية 1126. عبد النبي محمد محمود عبد الفتاح القليوبية 1127. عماد سيد حسن محمود الشيخ القليوبية 1128. عمرو رجب أحمد حسان القليوبية 1129. فتحي سيد محمد أحمد القليوبية 1130. محمد ابراهيم عبد الفتاح حامد القليوبية 1131. محمد الدسوقي عثمان جاد الحق القليوبية 1132. محمد السيد محمد علي عامر القليوبية 1133. محمد بيومي مصطفى بيومى المغربى القليوبية 1134. محمد عبده ابراهيم متولي القليوبية 1135. محمد عزت ابراهيم إدريس القليوبية 1136. محمد عفيفي خليل محمود القليوبية 1137. محمد علي محمد أبو سلبه القليوبية 1138. محمد محمدي بدوي مجاهد القليوبية 1139. محمد هاشم محمد إبراهيم القليوبية 1140. محمد سيد محمد عبد الحق عبد الغني القليوبية 1141. محمود أحمد محمود أحمد القليوبية 1142. محمود حسين عبد العال قرطام القليوبية 1143. محمود صلاح السعدني عبد العال القليوبية 1144. محمود محمد صبحي محمد القليوبية 1145. محمود محمد صديق عبد العزيز القليوبية 1146. محمود جمال سعد أبو زيد القليوبية 1147. مصطفى عبد التواب حافظ صالح القليوبية 1148. مصطفى محمد ابراهيم محمد القليوبية 1149. مصعب السيد ابراهيم محمد القليوبية 1150. منير محمد إبراهيم عمران القليوبية 1151. يسرى ابراهيم سالم نصر القليوبية 1152. ابراهيم محمود ابراهيم محمد قنا 1153. أبو السعود عبده أحمد محمد غريب قنا 1154. أحمد عبد المجيد محمد توفيق قنا 1155. أحمد محمد نجيب محمد عثمان قنا 1156. اسماعيل على محمود اسماعيل قنا 1157. أبو الحسن على محمود طه قنا 1158. أبو الوفا عبد العزيز محمد علي قنا 1159. أحمد محمد سالم عبد الرحيم قنا 1160. أشرف محمد أحمد أحمد قنا 1161. باسم أحمد محمد عبد اللطيف قنا 1162. جمعه عبد الفضيل مصطفى قنا 1163. حمدي مبارك محمد مبارك قنا 1164. حمدي محمود أحمد محمود شراد قنا 1165. خلف الله حمدان قنديل حسن قنا 1166. رمضان حامد محمود أحمد قنا 1167. سامح عبد المعبود عبد العظيم عبد المعبود قنا 1168. سامي عشرى عاشور عزاز قنا 1169. عادل على محمد عيسى قنا 1170. عبد الرؤوف جبر جهلان حفني قنا 1171. عبد الراضي عبد العزيز عبد الله عبد الراضى قنا 1172. عبد الرحمن محمد محمد حسين قنا 1173. عبد الرحيم جمال عبد الناصر عبد الرحيم حسانين قنا 1174. عبد الله مسعود عبيد على قنا 1175. عرفات محمد أبو الفضل عبد العال قنا 1176. مجدي عبد الغني محمد سالم قنا 1177. محمد أبو الوفا علي عثمان قنا 1178. محمد السيد علي قنا 1179. محمد ذكرى حسين عبد الله قنا 1180. محمد عبد المنصف محمد حسين قنا 1181. محمد عرفات عبد القادر عبد اللطيف قنا 1182. محمد محمد عبده عبد المولي قنا 1183. محمد محمود حسن عبد الرحيم قنا 1184. محمد محمود عبد الحميد محمد قنا 1185. محمد محمود على حفنى قنا 1186. محمود أحمد محمود قاسم قنا 1187. محمود أبو الوفا عبد الموجود أحمد قنا 1188. محمود علي أحمد خليل قنا 1189. محمود هنداوي مرعى حسين قنا 1190. مصطفى محمد خلف الله علي قنا 1191. ممدوح عبد النبى حسين محمد قنا 1192. هشام خليفه محمد محمد قنا 1193. ابراهيم حسن محمد سليم كفر الشيخ 1194. ابراهيم محمد أبو شعيشع سلامة كفر الشيخ 1195. أحمد صبري عبد الفتاح أبو زهرة كفر الشيخ 1196. أحمد على على محمد عطية عامر كفر الشيخ 1197. أحمد فرج عنتر فرج كفر الشيخ 1198. أحمد نبيل محمد سويلم كفر الشيخ 1199. اسامه أحمد عاطف شهاب الدين كفر الشيخ 1200. أشرف فتحة الله بسيوني الجبالى كفر الشيخ 1201. السعيد محمد محمد الشال كفر الشيخ 1202. السيد بدوي يوسف طلحه كفر الشيخ 1203. السيد محمد عبد السميع محمد كفر الشيخ 1204. السيد أمين محمد حجازي كفر الشيخ 1205. الشحات عبد المنعم حسن عبد اللا كفر الشيخ 1206. انس رأفت حمدين خاطر كفر الشيخ 1207. إسلام مخيمر غانم سليمان كفر الشيخ 1208. أحمد إبراهيم أبو الفتوح فتح الله كفر الشيخ 1209. أحمد حمدين محمد إسماعيل الطراوى كفر الشيخ 1210. أحمد محفوظ محمد حجازي كفر الشيخ 1211. أحمد هشام محمد توفيق كفر الشيخ 1212. أيمن كمال سليمان عبد الخالق كفر الشيخ 1213. أيمن محروس مصطفى سعد الله كفر الشيخ 1214. بشير عبد الحي محمد أحمد الكرداوي كفر الشيخ 1215. بهاء علي عز الدين حسن كفر الشيخ 1216. جمال السيد السيد أحمد عبد ربة كفر الشيخ 1217. جمعة اسماعيل نصر عطية كفر الشيخ 1218. حازم محمد عبد الجواد محمد سرور كفر الشيخ 1219. حسن تاج الدين حسن عطا لله كفر الشيخ 1220. حسن حسن ابراهيم شتا كفر الشيخ 1221. حسنى حسن نصر مساعد كفر الشيخ 1222. حسني السيد أبو الفتوح مجاهد كفر الشيخ 1223. حسنين بسيوني حسنين جوده كفر الشيخ 1224. حماده محمد عبد الصادق علي كفر الشيخ 1225. راشد محمد راشد جويلي كفر الشيخ 1226. راضي السيد عيد محمد كفر الشيخ 1227. رضا عبد الفتاح عقل محمد كفر الشيخ 1228. سامح أحمد السيد علي كفر الشيخ 1229. سامي محمد علي الدسوقي كفر الشيخ 1230. سعد محمد الشحات يوسف كفر الشيخ 1231. سليمان عبد الواحد سليمان نصار كفر الشيخ 1232. طلعت موسى محمد أبو المجد كفر الشيخ 1233. عادل فتوح نصر حنبل كفر الشيخ 1234. عبد الحميد السيد عبد الحميد المسيري كفر الشيخ 1235. عبد الرازق عطية عبد العزيز مشعل كفر الشيخ 1236. عبد الراضي مصطفى عبد البر عطية كفر الشيخ 1237. عبد الرحمن عبد الشافي السيد ابراهيم كفر الشيخ 1238. عبد السلام عبد الفتاح السيد القبلاوى كفر الشيخ 1239. عبد العزيز محمد عبد العزيز زيد كفر الشيخ 1240. عبد الغفار محمد حموده ابراهيم كفر الشيخ 1241. عبد الكريم محمد عبد الكريم محمد عبد الحافظ كفر الشيخ 1242. عبد الكريم منصور بيومي أبو سمك كفر الشيخ 1243. عبد الله محمد السيد كيلاني كفر الشيخ 1244. عبد الهادي عبد الرؤف عطالله الصاوي كفر الشيخ 1245. عدلان صبرى حسن شعبان كفر الشيخ 1246. عزت يوسف محمد حميدة كفر الشيخ 1247. علاء فكرى عبد الجواد زيان كفر الشيخ 1248. علاء محمد السيد اسماعيل كفر الشيخ 1249. علي أبو اليزيد محمد حسن كفر الشيخ 1250. علي عبد الغفار محمد علي كفر الشيخ 1251. علي عبد المحسن مجاهد الكرداوي كفر الشيخ 1252. علي مسعد عبد الحليم شعير كفر الشيخ 1253. علي يوسف محمد الشحات يوسف كفر الشيخ 1254. عماد الدسوقي عطا الله موسى كفر الشيخ 1255. عماد عبد الحليم حسن حافظ كفر الشيخ 1256. عمرو سمير حسين حماد كفر الشيخ 1257. عمرو طلال حافظ رمضان كفر الشيخ 1258. عيد أحمد عبد الجواد عبد السلام كفر الشيخ 1259. عيد جمعه عبد اللطيف هلال كفر الشيخ 1260. غنيم ابراهيم غنيم القصاص كفر الشيخ 1261. فتح الله راشد فتح الله يس كفر الشيخ 1262. فوزي أبو العنين عطية إسماعيل كفر الشيخ 1263. فيصل عبد الحميد على المسيري كفر الشيخ 1264. كرم الدين محمد علي حماد كفر الشيخ 1265. محمد أحمد ابراهيم نوفل كفر الشيخ 1266. محمد أحمد عبد الرحمن مبروك كفر الشيخ 1267. محمد السيد عبيد الفقي كفر الشيخ 1268. محمد الشحات محمد العمروسي كفر الشيخ 1269. محمد أحمد عبد السميع السيد كفر الشيخ 1270. محمد بسيوني انور علي كفر الشيخ 1271. محمد رمضان عبد السيد يوسف كفر الشيخ 1272. محمد سعد محمود ابراهيم كفر الشيخ 1273. محمد سعد ابراهيم محمد علي كفر الشيخ 1274. محمد سعدالدين على أبو سليمان كفر الشيخ 1275. محمد صادق محمد سماحه كفر الشيخ 1276. محمد طارق حسن مصطفى كفر الشيخ 1277. محمد لطفي محمد عبدربه كفر الشيخ 1278. محمد محمد عبده عبد النبي كفر الشيخ 1279. محمد ابراهيم محمد الشامي كفر الشيخ 1280. محمد أحمد الشوادفى أحمد كفر الشيخ 1281. محمد عبد الرؤف عبد الحميد عبد الرؤف كفر الشيخ 1282. محمود ابراهيم ابراهيم عيسى كفر الشيخ 1283. محمود ابراهيم السيد محمد سلام كفر الشيخ 1284. محمود عطا محمد سيد أحمد كفر الشيخ 1285. محمود عطا محمد سيد أحمد كفر الشيخ 1286. محمود علي محمد الشامي كفر الشيخ 1287. مخلص عبد الفتاح أحمد عطية كفر الشيخ 1288. مسعد عبد الفتاح عرفه شاهين كفر الشيخ 1289. مسعد عثمان سيد أحمد محمد كفر الشيخ 1290. مصطفى منيع عمارة عياد كفر الشيخ 1291. منصور هاشم يوسف شعبان كفر الشيخ 1292. منير مصطفي مصطفي دياب كفر الشيخ 1293. ناجى أبو بكر محمد يوسف كفر الشيخ 1294. نبيل محمد محمد سويلم كفر الشيخ 1295. هاشم حلمي عبد الدايم علي كفر الشيخ 1296. هشام عطية عبد المعطي عبد المعطي كفر الشيخ 1297. وليد النادي النادي محمد البحيري كفر الشيخ 1298. وليد محمد السيد حسن على كفر الشيخ 1299. يحي محمود عبد المعطى حمزة كفر الشيخ 1300. يوسف حسيني محمد يوسف شعبان كفر الشيخ 1301. يوسف محمد عبد اللطيف يوسف كفر الشيخ 1302. يونس السعيد عبد الحميد ابراهيم كفر الشيخ 1303. أحمد المغاورى السيد سلامة مطروح 1304. سعيد خيري محمد الجزار مطروح 1305. عبد الجواد محمد محمد الخضري مطروح 1306. عصام أحمد محمود هندي مطروح 1307. ابراهيم مصطفي عبد الصادق العانوسي المنوفية 1308. أحمد بسيوني على عبد الرحمن المنوفية 1309. أحمد شعبان السيد الديب المنوفية 1310. أحمد فتحي عبد الهادي الشيخ سالم المنوفية 1311. أحمد محمد عبد الدايم إسماعيل المنوفية 1312. أحمد محمد عبد الغنى عطية المنوفية 1313. اسامه رمضان عبد الرزاق البطاوى المنوفية 1314. السيد عيد السيد شبل موسى المنوفية 1315. السيد محمد السيد عبيدوا المنوفية 1316. السيد محمد السيد محمد المنوفية 1317. أيمن علي عبد الحميد النجار المنوفية 1318. أحمد إبراهيم عبد الحميد عطا المنوفية 1319. أحمد أبو بكر علي درار المنوفية 1320. أحمد عبد الحميد محمد سلام المنوفية 1321. أحمد فوزي إبراهيم المتولي المنوفية 1322. أحمد محمد عبد الله الغمرينى المنوفية 1323. أشرف سعيد عبد الحميد عبد العزيز المنوفية 1324. أيمن عبد الطاعم عفيفي سلامه المنوفية 1325. حسام حسن حسن سليم المنوفية 1326. خالد منوفى عرابي أحمد المنوفية 1327. خلف أحمد خلف السيد المنوفية 1328. رمضان رجب محمد غانم المنوفية 1329. سامح شحاته مصطفى عبد اللاه المنوفية 1330. سامي رزق علواني سليمان المنوفية 1331. سامي أحمد البكري البربري المنوفية 1332. سعيد صالح عبد العليم المراكبي المنوفية 1333. شحات عبد الخالق محمد الصباغ المنوفية 1334. شعبان عبد الحليم محمد عبد العال المنوفية 1335. شعبان فتح الله شعبان فتح الله المنوفية 1336. صابر مسعد عبد المحسن علي المنوفية 1337. صبحي أحمد عبد التواب لجمل المنوفية 1338. صلاح فتحي السيد شرف المنوفية 1339. ضياء محمد السيد عبيد المنوفية 1340. طاهر محمد عبد الرشيد عبد الرحمن المنوفية 1341. عابد السيد محمد سعد المنوفية 1342. عامر صقر عمر سعد المنوفية 1343. عبد الرحمن شعبان خالد الأسود المنوفية 1344. عبد الرحمن محمد سعيد رسلان المنوفية 1345. عبد العزيز محمود عبد العزيز القط المنوفية 1346. عبد الله عبد العاطي محمد الطحاوي المنوفية 1347. عبد الله محيي على عبد الواحد المنوفية 1348. عبد المجيد عبد البصير عبد المجيد حسن المنوفية 1349. عزت عرفة عيسوي عيسى المنوفية 1350. علي يحي إبراهيم مصطفي المنوفية 1351. فتحي أحمد علي حسن المنوفية 1352. فهد ابراهيم محمد حجازي المنوفية 1353. قطب راغب قطب الصعيدي المنوفية 1354. كرم جابر أحمد شاهين المنوفية 1355. محمد حجازي عبد اللطيف أبو الخير المنوفية 1356. محمد شعبان عبد المولى سليمان المنوفية 1357. محمد شوقي قطب اللهلوبي المنوفية 1358. محمد فتحي إبراهيم تعلب المنوفية 1359. محمد محمود حامد خضر المنوفية 1360. محمد مختار السيد العراقي المنوفية 1361. محمد مصطفى أحمد عيسى المنوفية 1362. محمد مصطفى مجاهد أحمد المنوفية 1363. محمد مصطفي محمد الغنيمي إبراهيم المنوفية 1364. محمد ممدوح محمد عاشور المنوفية 1365. محمود ابراهيم يوسف عكاشة المنوفية 1366. محمود جبر السيد سعد المنوفية 1367. محمود محمد أحمد الطحاوي المنوفية 1368. مصطفى محمد ممتاز خضر المنوفية 1369. هشام حسن عبد العزيز جويلى المنوفية 1370. وائل محمد أحمد يونس المنوفية 1371. ياسر محمد عبد العظيم عبد العزيز المنوفية 1372. يحي سليمان علي الحريري المنوفية 1373. أحمد تغيان علي بسراوي المنيا 1374. أحمد صبحي عبد المعز زيان المنيا 1375. أحمد عبد الرحمن سليم محمد المنيا 1376. اسلام يحيي كامل محمد المنيا 1377. أحمد ناجى عبد العليم حسين المنيا 1378. جمال عبد الحميد ابراهيم أحمد المنيا 1379. حسني مبارك فؤاد عبد القادر المنيا 1380. حسين ابراهيم أحمد عبد العزيز المنيا 1381. حسين محمد زينهم محمد إبراهيم المنيا 1382. حماده خلف أحمد بدوي المنيا 1383. خلف علي حسن ياسين المنيا 1384. زين أحمد محمود على المنيا 1385. شعبان عبد الحميد ابراهيم أحمد المنيا 1386. عبد اللطيف عبد المنعم عبد اللطيف عبد الرحمن المنيا 1387. عسقلانى صالح فنجرى جمعه المنيا 1388. عصام خلف محمد محمد المنيا 1389. علاء الدين عبد العليم عثمان عبد الجواد المنيا 1390. على حسن عبد العظيم حسين المنيا 1391. عمرو حامد عبد المجيد هريدى المنيا 1392. كمال صابر زغلول محمد المنيا 1393. محمد أبو الوفا عبد المالك محمد المنيا 1394. محمد حسن محمد زكر المنيا 1395. محمد شعبان راضي عبد العزيز المنيا 1396. محمد شعبان محمد إسماعيل المنيا 1397. محمد عادل صابر خليل المنيا 1398. محمد عبد الرحمن محمد محمود المنيا 1399. محمد عبد الحميد محمود محمد المنيا 1400. محمد رجب سيد عبد الرحمن المنيا 1401. محمود محمد توفيق عبد الله المنيا 1402. مختار حسين مرسي حسين المنيا 1403. مشهور منازع عبد الوارث محمد المنيا 1404. مصطفى أحمد سيد سليمان المنيا 1405. هواري محمد ماهر فارس عثمان المنيا 1406. ياسر علم الدين سعد محمد المنيا 1407. عاطف محمود محمد سيد الوادي الجديد 1408. مصطفى عبد الصبور عمر الوادي الجديد 1409. نصر عبد الرحمن منصور عبد الرحمن الوادي الجديد 1410. يوسف سعد بخيت أحمد الوادي الجديد.

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