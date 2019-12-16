شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: اعتماد 12 مليون جنيه لإحلال وتجديد وصيانة وترميم مساجد والان مع تفاصيل الخبر
قالت وزارة الاوقاف، فى بيان لها، يأتى القرار فى ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، وفى إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة وترميم بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.
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