شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: اعتماد 12 مليون جنيه لإحلال وتجديد وصيانة وترميم مساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الاثنين، (12,624,230 جنيها) لعمليات إحلال وتجديد وصيانة وترميم بعض المساجد والإدارات بالمديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية ضمن خطة العام المالى 2019/ 2020م.

قالت وزارة الاوقاف، فى بيان لها، يأتى القرار فى ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، وفى إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة وترميم بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.