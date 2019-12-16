شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لخبراء التعليم اليابانيين: لكم كل الدعم والصلاحيات فى مهمتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال اللقاء مع الخبراء اليابانيين المستقدمين للإشراف على المدارس اليابانية فى مصر أن لهم كافة الصلاحيات والدعم لتسهيل ونجاح عملهم على النحو المأمول.

وأضاف "راضى"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الرئيس أكد خلال اللقاء على أنه سيلتقى بالخبراء اليابانيين مرة اخرى بعد عدة اشهر للمتابعة وللاطلاع على تقديراتهم، مشيرًا إلى أن أمامهم مهمة سامية ضخمة للإسهام فى ترسيخ قيم العمل والالتزام والانضباط والدقة لدى الأطفال والطلاب.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقى مساء أمس، مجموعة الخبراء اليابانيين المزمع إشرافهم على منظومة المدارس اليابانية بمصر. مؤكدًا أهمية مشروع المدارس اليابانية بالنسبة للدولة المصرية واستراتيجيتها لبناء الانسان المصرى فى ضوء تركيز نظام التعليم اليابانى على التكوين السليم لكافة جوانب الشخصية والأكاديمية لدى الأطفال والطلاب بما فيها القيم الأخلاقية وتنمية العمل الجماعى بهدف صقل الأجيال الجديدة لمواجهة الحياة العملية.

وأكد الرئيس للخبراء اليابانيين أن أمامهم مهمة غاية فى الأهمية فى هذا الإطار.