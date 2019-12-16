شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: "نظام التعليم اللى طلع عظماء أُهمل وبنحاول نرجعه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التعليم، إن نظام التعليم الذى أنتج لنا العظماء أُهمل، مضيفا: "نفس السيستم اللى طلع عظماء فى مصر أهمل وبنحاول نرجعه".

وانتقد وزير التعليم خلال جلسة تنمية رأس المال البشرى الفرص والتحديات ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ، اهتمام الأسر بدرجات أبنائهم، معلقا بقوله: "اهتمام الناس المرضى بموضوع الدرجات كما لو كان العلم حاجة ليس لها قيمة، علقة وعاوز أخلص منها، ثقافة الدرجات والخناقة الكبيرة هى اللى مبوظة الدنيا، بنحاول فى النظام الجديد أن يكون الطفل متوازنا وأن يعرف هويته ولغته والقدرة على الكلام واللغة".

وأشار إلى أن مشروع تطوير التعليم قضية مثيرة، مردفًا "عاوزين طفل مصرى يقدر يفكر ويبقى عنده قرار ويفهم فى التذوق ويفهم فى الموسيقى والجمال، والنظام الجديد مش هاينجح إلا لو قمنا بيه سوا".