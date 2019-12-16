شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط» يشدد علي أهمية دور «الفاو» في دعم الدول التي تمر بنزاعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بـ شو دونيو المدير العام لمنظمه الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ،على هامش أعمال النسخة الثالثة منتدى شباب العالم بشرم الشيخ،وأعرب أبوالغيط، عن تقديره لعلاقات العمل الممتازة بين جامعه الدول العربية والفاو، والأنشطة والبرامج التي تنفذها دعماً لدولها الأعضاء.

وأكد الأمين العام على أهمية أن تلعب الفاو دوراً في تدعيم الدول التي تمر بنزاعات واضطراب لتخفيف الازمات الانسانية التي تمر بها وتلبية احتياجات شعوبها، وبدوره أشار دونيو أن منظمته تسعى بالفعل لتقديم الدعم الانساني للدول المتأثرة بالنزاعات دعم الصعوبات التي تواجههم في الوصول إلى المتضررين في مواقع النزاع.

وأشار «دونيو»، إلى المبادرة الجديدة بعنوان «يدا بيد»، التي أعلنت في سبتمبر الماضي، والتي تسعى إلى التوفيق بين المانحين والمستفيدين بطريقه أكثر استهدافا وتركيزا لمساعده أكثر الناس احتياجا في البلدان النامية، وذلك في سبيل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكد المصدر على أهمية أن تعمل المنظمتان بشكل تعاوني لمعالجة العديد من التحديات الإقليمية، مثل ندرة المياه، وإدارة الجفاف، وتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، المتمثل في القضاء على الجوع.