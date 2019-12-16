شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال المنتدى العالمي للاجئين في جنيف بمشاركة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق أعمال المنتدى العالمي للاجئين، اليوم، في جنيف بمشاركة مصر على مدار 3 أيام،، للتعريف بتلك الأزمة العالمية، في حضور رؤساء عددا من الدول والحكومات وقادة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات التنموية ورواد الأعمال وممثلي المجتمع المدني، وذلك في قصر الأمم، الذي يضم مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ويترأس الوفد المصري في جنيف السفير حمدي لوزا، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية.

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وتستضيف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذا المنتدى مشاركة مع سويسرا، وتنظمه كل من كوستاريكا وإثيوبيا وألمانيا وباكستان وتركيا، بهدف الخروج بطرق جديدة والتزامات طويلة الأجل من مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة من أجل مساعدة اللاجئين والمجتمعات التي يعيشون فيها، في ظل وجود أكثر من 70 مليون شخص بين لاجئ ونازح جراء الحروب والصراعات والاضطهاد في جميع أنحاء العالم، منهم أكثر من 25 مليون شخص ممن اضطروا للفرار عبر الحدود الدولية وهم غير قادرين على العودة إلى ديارهم.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: فيليبو جراندي، هذا المنتدى فرصة لإثبات الإلتزام الجماعي بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين والتضافر من أجل تطلعات أهداف التنمية المستدامة بعدم إغفال أي أحد، حيث يمهد الميثاق العالمي بشأن اللاجئين الطريق أمام الجميع لتحمل المسؤولية والاضطلاع بدورهم، بما في ذلك كافة المستويات الحكومية والقطاع الخاص ووكالات التنمية والمؤسسات المالية والمجتمع المدني والمجموعات الدينية واللاجئون أنفسهم.

ويناقش المنتدي، ترتيبات تقاسم الأعباء والمسؤوليات؛ والتعليم؛ وفرص العمل وسبل العيش؛ والطاقة والبنية التحتية؛ والحلول؛ وقدرات الحماية.