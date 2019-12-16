شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يطمئن على سير العمل بوحدة طب الأسرة بالصالحية القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطمأن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على انتظام سير العمل بوحدة طب الأسرة بالصالحية القديمة، وذلك بالمكان الجديد بمبني الشروق المؤجر بمنطقة الكحاوشة بالصالحية القديمة، لحين الانتهاء من إحلال وتجديد المركز القديم الصادر له قرار إزالة، جاء ذلك خلال زيارته للمركز وتفقده لأقسام المعمل، والصيدلية، وغرفة الكشف وعيادة الأسنان موجها باستغلال بعض الغرف وضمها ضمن أماكن تقديم الخدمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المترددين وتلقي الخدمة الطبية بها.

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وأكد محافظ الشرقية على مدير المركز، بضرورة تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والمترددين على المركز، من أبناء القرية وحسن إستقبال المواطنين.

محافظ الشرقية يطمئن على سير العمل بوحدة طب الأسرة بالصالحية القديمة

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة أن المركز يقدم جميع خدمات الرعاية الأولية من «تطعيمات، متابعة الحوامل، تنظيم الأسرة، خدمات طب الأسنان، الإستقبال والطوارئ، الفحوصات المعملية، والأشعة العادية، تسجيل المواليد والوفيات، التثقيف الصحي، الصحة الانجابية، علاج غير القادرين، بجانب مكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض» .

محافظ الشرقية يطمئن على سير العمل بوحدة طب الأسرة بالصالحية القديمة

فيما حرص المحافظ على الاستماع لشكاوى المواطنين موجهاً رئيس مركز ومدينة فاقوس بفحصها وتلبيتها فوراً.