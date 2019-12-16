شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم في منتدى شباب العالم: «الناس بتهتم اهتمام مرضي بالدرجات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال جلسة «تنمية رأس المال البشري.. الفرص والتحديات» بمنتدى شباب العالم: «الناس بتهتم اهتمام مرضي بالدرجات، كأن العلم علقة وعاوز أخلص منها، السعادة بيتيجي من إحنا نعيش حياة نتعلم فيها، مسألة الدرجات هي اللى بتبوظ الدنيا».

وأضاف: «إحنا بنعلم الطفل ازاي يعيش ويتعلم ويتكلم»، مؤكدًا، أن «التعليم مالوش زمن، ومبيقفش على شهادة، اليابانيين بيشتغلوا بالصبر والمثابرة، إحنا عاوزين طفل مصري يقدر يفكر بنفسه وياخد قرار، لازم نعلم الطفل التذوق».

كان الرئيس السيسي قد افتتح، مساء السبت، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمشاركة عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين، إضافة إلى حوالي 7 آلاف مشارك من مختلف دول العالم.