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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بدء التشغيل التجريبى لوحدة مناظير العظام للمرة الأولى بمستشفى فاقوس النموذجى، وذلك ذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتطوير الخدمات الطبية وإضافة تخصصات جديدة بمستشفيات الصحة.

التشغيل التجريبي لوحدة مناظير العظام لأول مرة بمستشفي فاقوس النموذجي

حيث تعمل الوحدة تحت إشراف الدكتور محمد الناجى الحيوان مدير المستشفى، والدكتور محمود عبده يوسف رئيس قسم العظام بالمستشفى، وتم إجراء عملية بمنظار الركبة لحالتين أحدهما يبلغ من العمر 21 عاما، والآخر 41 عاما، حيث تم إزالة عظمة زائدة بالركبة، وإزالة كيس زلالى، وقام بإجراء العمليات الدكتور محمد شلتوت، والدكتور صهيب الأمير أخصائى جراحه العظام بالمستشفى.

التشغيل التجريبي لوحدة مناظير العظام لأول مرة بمستشفي فاقوس النموذجي

ومن جانبه قدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لمدير المستشفى، والفريق الطبى وهيئة التمريض والخدمات المعاونة المشاركين في هذا العمل، على المجهود المبذول لصالح المرضى بالمحافظة .