شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية»: قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق الأسبوع المقبل، قوافل طبية في عدد من القري النائية بمحافظة المنوفية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية بالمجان للمناطق المحرومة، يأتي ذلك تحت رعاية وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور نصيف الحفناوي.

وفي إطار مكافحة العدوي، تحت رعاية الدكتور محمد العسكري، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، هناك حملات لمواجهة الأمراض المعدية، خاصة المنتشرة في فصل الشتاء، الذي يصاحبه تقلبات جوية، تساهم في أزمات صدرية لدي بعض المرضي، خاصة من أصحاب ضعف المناعة.

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وتقوم إدارة الصيدلية بمديرية الشؤون الطبية في المنوفية، برئاسة الدكتور ناصر أبوحسين، بتوفير الأدوية في المستشفيات والوحدات الصحية، تسهيلا للعباء المالية على المرضي، كما تقوم الإدارة بعمل حملات رقابية وتفتيش على كافة الصيدليات الحكومية والخاصة.

وفي مستشفي منوف العام، قال الدكتور عبدالمنعم عبدالناصف، مدير المستشفى، إن هناك ضرورة لتدريب الأطباء وأطقم الرعاية الطبية من التمريض، بشكل مستمر، تخفيفا لآلام المرضي، موضحا أن المستشفى تنظم مؤتمرات طبية بصفة دورية في كافة التخصصات وأهمها النساء والتوليد والأطفال.

وفي إطار الاهتمام بكفاءة غرف العناية، خاصة لأمراض الباطنة، وضع الدكتور رمضان العطار، استشاري الباطنة ومدير عناية الباطنة بالمستشفي، خرائط استرشادية للأطقم الطبية والتمريض، للتخفيف عن حجم الآلام التي يعاني منها المرضي، الذين يترددون على العناية بشكل مؤقت أو بصفة دورية حسب حالتهم الصحية، في ظل وجود حالات تحتاج الرعاية الفائقة ما بين فترة وأخري.