شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد مكتبة فاقوس العامة تمهيدا لافتتاحها أمام المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، مكتبة مصر العامة بمدينة فاقوس، والمقامة بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه شاملة الإنشاء والتجهيزات، تمهيداً لافتتاحها رسمياً وتشغيلها أمام المواطنين من أبناء المركز.

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أكد محافظ الشرقية، أن المكتبة ستمثل منارة تثقيفية وتعليمية لأهالي المدينة، وتعمل على تشجيع الأفراد من جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية، لتنمية معارفهم والاستفادة من المواد الثقافية المتاحة بالمكتبة عبر إتاحة أوعية معلومات الكتب، المجلات، المواد السمع بصرية مثل الفيديو وغيرها تواكب الاهتمام بالتعليم الذاتي، بالإضافة إلى فتح قنوات للأنشطة الثقافية والتسلية، فضلاً عن التعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية للارتقاء بمهارات استخدام الحاسب الآلي والإنترنت وتنميتها لدى مختلف فئات المجتمع.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يتفقد مكتبة فاقوس العامة

يذكر أن المشروع مقام بالتنسيق مع صندوق مكتبات مصر العامة، ومخصص له مساحة إجمالية 1300 متر ومنشأ على 650 مترا منها ويتكون من بدروم يستخدم كجراج ودور أرضي يستخدم قاعة مناسبات، وطابقين أول وثاني علوي يؤسسان كمكتبة، والسطح منشأ «برجولة» لكبار السن.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يتفقد مكتبة فاقوس العامة

رافق المحافظ في الجولة اللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية، ووجيه صدقي رئيس مركز ومدينة فاقوس، وعدد من نواب البرلمان، ورانيا حشيش مدير مكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق.