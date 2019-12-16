شكرا لقرائتكم خبر عن فرص وتحديات ومشروعات جديدة بجلسة «التعاون في قطاع الطاقة» بمنتدى شباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحثت جلسة «التعاون في قطاع الطاقة بين دول البحر المتوسط»، خلال فعاليات منتدى شباب العالم، أهم الفرص والتحديات التي تواجه دول شرق المتوسط في تأمين مصادر الطاقة المختلفة وتمويل إنشاء وصيانة البنية التحتية للطاقة بالإضافة إلى كيفية زيادة وتعزيز سبل التعاون في نقل الخبرات والتكنولوجيا وتمكين الشباب وأثر ذلك على تعزيز فرص التنمية المستدامة في دول المنطقة.

شارك في الجلسة، كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول، وهالة عادل زواتى وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، وديفيد تشي نائب الرئيس الإقليمي لشركة أباتشي مصر.

بدأت الجلسة بعرض فليم تسجيلي يضم عددا من الخبراء يوضحون أهمية الطاقة في حياتنا والتحديات التي تواجهها، وركزت الجلسة على مجالات التعاون في مجال الطاقة المتجددة ومشروعات الربط الكهربائي بين الدول وكيفية تحقيق الاستدامة في هذا المجال.

ناقش المشاركون في الجلسة أهم جوانب التعاون والتنسيق بين دول المتوسط في مجال اقتصاديات الطاقة مثل التعاون في مجال التنقيب عن الغاز ونقله وتخزينه وغير ذلك من مجالات التعاون ولاسيما بعد الاكتشافات الكبيرة التي تم تحقيقها في منطقة شرق المتوسط.

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من جهته، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن «مصر مرت بظروف استثنائية صعبة عقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ واجهت خلال هذه الفترة تحديات كبرى أهمها عدم الاستقرار الأمني مما أدي عدم استقرار اقتصادي وبالتبعية أدى ذلك لهروب الاستثمارات الأجنبية من مصر خلال تلك الفترة، لكن شركاءنا في مجال البترول والغاز بطأوا الأداء ونتيجة لذلك تراجع إنتاج الغاز والنفط بشكل كبير مما أدى إلى وجود العديد من الطوابير أمام محطات الوقود وانقطاع الكهرباء وارتفاع فواتير الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال البترول والغاز وكثرة المشاكل بالقطاع».

واستعرض الوزير أهم الإنجازات التي حققها قطاع البترول منذ عام 2014 وحتى 2018، وعلى رأسها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في نهاية سبتمبر 2018، موضحا أن «مصر كانت تستورد غازا بـ ٢.٥ مليار دولار سنويا ولكن الآن نصدره إلى الخارج».

وأشار إلى توقيع 99 اتفاقية بترولية أبرمتها الوزارة مع المستثمرين والشركاء منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن مما يدل على ثقة الشركاء والمستثمرين في قطاع البترول والغاز المصرى إلى جانب الدولة والإصلاحات التي تمت بها خلال الفترة الأخيرة.

وأكد «الملا» أن القيادة السياسية الواعية تدعم تلك الرؤية بشكل عام وتدرك أن الطاقة هي احد محركات عجلة التنمية الأساسية، موضحا أنه في يوليو الماضي اتفق وزراء الطاقة في 7 دول على إنشاء منتدى شرق المتوسط للغاز على أن يكون مقره في القاهرة ومن بين تلك الدول إيطاليا واليونان وقبرص والأردن وفلسطين على أن تكون العضوية مفتوحة لمن يرغب بذلك.

وأوضح أنه تم إنشاء منتدى شرق المتوسط للغاز لكثرة الاكتشافات الغازية الكبيرة في الحقول البحرية بشرق البحر المتوسط والتي لها تأثير عظيم على تطور الطاقة والتنمية الاقتصادية للمنطقة، وقال: «التوسّع في الاكتشافات الجديدة والاستغلال الأمثل لها له أثر كبير على أمن الطاقة ويمكن لأي من دول شرق المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو دول العبور الانضمام لعضوية المنتدى ممن يتفقون مع المنتدى في المصالح والأهداف»، مشيرا إلى أنه من المنتظر الإعلان عن المنتدى في أوائل عام ٢٠٢٠ كمنظمة دولية للاستفادة من موردنا كدول.

من جهته، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع الكهرباء بشكل كبير باعتباره أمن قومي، وأشار إلى أنه تم إدخال قدرات ٣١٣٦ ميجا وات للشبكة القومية في ثمانية أشهر.

وأضاف الوزير أن الهدف يتحقق بالاستدامة وتوفير الكهرباء وتم تنفيذ ثلاث محطات كبرى، مشيرا إلى رفع كفاءة تشغيل المحطات والمعدات الكهربائية وتم تحويل المعدات إلى الدورة المركبة لزيادة إنتاج الطاقة وعدم استخدام وقود بشكل كبير وكذلك رفع كفاءة التشغيل، ولدينا الآن ٢٨ ألف ميجاوات تم إدخالها بقطاع الكهرباء والهدف هو تحقيق المناخ الجيد للاستثمار في مصر.