شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة باكستان تحيي الذكرى الخامسة لضحايا الهجوم الارهابي على مدرسة بيشاور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحييت سفارة باكستان في القاهرة وسفيرها مشتاق على شاه، الذكرى الخامسة للهجوم الإرهابي على مدرسة الجيش العامة، في منطقة بيشاور، وذلك بإضاءة الشموع والصلاة من أجل أرواح الشهداء الراحلين من الأطفال الأبرياء وأعضاء هيئة التدريس، الذين وصل عددهم إلى 141 شخصا.

وشارك في إحياء الذكري، التي حضرها تلاميذ المدرسة الباكستانية الدولية في القاهرة، كل من المستشار القنصل نديم أشرف، والمستشار العسكري صادق منصور، والمستشار الإعلامي شهاب حميد. وأشاد السفير الباكستانى في القاهرة مشتاق على شاه ،بالخدمات التي تقدمها القوات المسلحة في بلاده للقضاء على آفة الإرهاب، موضحا أن حادث بيشاور، كان بمثابة نقطة تحول في الحرب ضد الإرهاب في باكستان، والتي بلغت ذروتها في تصفية الإرهابيين والقضاء على مخابئهم من المناطق النائية.

وفي 16 ديسمبر عام 2014، هاجم 6 مسلحين ينتمون لحركة طالبان باكستان مدرسة يديرها الجيش الباكستاني في بيشاور، ما أدى إلى مقتل 141 شخص معظمهم أطفال من التلاميذ التي تتراوح أعمارهم بين (10-18 عاماً). وأصيب العشرات من التلاميذ والعاملين بالمدرسة، تم نقلهم للمستشفيات المجاورة، تبنت حركة طالبان الباكستانية الهجوم على الفور، مؤكدة أنها نفذته من اجل الثأر للقتلى الذين سقطوا في عملية قام بها الجيش الباكستاني.