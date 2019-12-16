شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لمدينة فاقوس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الاثنين، اجتماع المجلس التنفيذي لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، ووجيه صدقي، رئيس مركز ومدينة فاقوس، وعدد من نواب البرلمان، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجلس مدينة فاقوس، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز، والتعرف على نسب التنفيذ والوقوف على المعوقات لحلها فوراً، ودخول تلك المشروعات الخدمة الفعلية، لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المركز والمساهمة في إحداث التنمية المنشودة.

وأكد غراب أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن إجمالي حجم الإستثمارات في المشروعات الجاري تنفيذها بمركز فاقوس يبلغ 2 مليار و300 مليون جنيه، شاملة قطاعات «الصرف الصحي – الصحة – التعليم – الإسكان – الكهرباء – الطرق – مياه الشرب – التموين ...».

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وطالب المحافظ، خلال الاجتماع، بمراجعة التصميمات النهائية لإنشاء محطات المعالجة والرفع لمشروعات الصرف الصحي، قبل البدء في تنفيذ الأعمال حتى لا يحدث تغيير أثناء تنفيذ الأعمال، مما يترتب عليه تعديلاً في الموعد المحدد للانتهاء.

وأشار إلى ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة، لمتابعة نسب العمل وتذليل كافة العقبات والمعوقات أمام التنفيذ، والاستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة.

اجتماع المجلس التنفيذي لرئاسة مركز فاقوس غراب برئاسة محافظ الشرقية

اجتماع المجلس التنفيذي لرئاسة مركز فاقوس غراب برئاسة محافظ الشرقية

اجتماع المجلس التنفيذي لرئاسة مركز فاقوس غراب برئاسة محافظ الشرقية

اجتماع المجلس التنفيذي لرئاسة مركز فاقوس غراب برئاسة محافظ الشرقية

اجتماع المجلس التنفيذي لرئاسة مركز فاقوس غراب برئاسة محافظ الشرقية

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مركز ومدينة فاقوس، نسب تنفيذ المشروعات الجارية في القطاعات المختلفة بنطاق المركز، وتحديد المعوقات لبحث إمكانية التغلب عليها من خلال التنسيق الجيد بين جهات العمل المختلفة، لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال ودخولها الخدمة الفعلية.