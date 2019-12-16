شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد توسعات محطة معالجة «فاقوس» تكلفة 35 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الاثنين، أعمال توسعات محطة معالجة فاقوس، بطاقة استيعابية 5 آلاف م3، بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه، لربط محطات رفع قرى الديدامون وغزالة عبدون وميت العز وجهينة القبلية وجهينة البحرية عليها، وتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم لأبناء المدينة، وذلك في إطار جولته لمركز ومدينة فاقوس، لمتابعة عددًا من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز.

تجول المحافظ داخل المحطة للاطمئنان على سير العمل، مشددًا على الالتزام بالتوقيت المحدد لنهو الأعمال، ودخول المشروع الخدمة الفعلية ليمثل إضافة حقيقية لمدينة فاقوس.

أوضح محافظ الشرقية، أنه جار تنفيذ 12 مشروعا في قطاع الصرف الصحي بمركز فاقوس بتكلفة 2 مليار و12 مليون جنيه، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتماماً لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي، وتسعى لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة هذه المشروعات، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين، واستكمالاً لتحسين منظومة البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مما ينعكس على إحداث التنمية المستدامة في كافة القطاعات.