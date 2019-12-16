شكرا لقرائتكم خبر عن دانيل الفيس في زيارة للأهرامات بصحبة زوجته (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت منطقة آثار الهرم اليوم الاثنين لاعب كرة القدم البرازيلي دانييل الفيس وزوجته عارضة الأزياء الشهيرة جوانا سانز، وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم.

وقال محيي الدين، إن الزيارة بدأت بجولة داخل الهرم الأكبر، ثم متحف مركب خوفو، ومنطقة تمثال أبوالهول، وقد أبدى الفيس انبهاره بعظمة الحضارة المصرية القديمة وتسائل عن كيفية بناء هرم خوفو واوزان الأحجار الخاصه به، كما أبدى إعجابه بضخامة تمثال أبوالهول.

وأشار «محي الدين» إلى انه خلال الجولة حرص لاعب الكرة الشهير وزوجته على التقاط الصور التذكارية في منطقة البانوراما لتسجيل زيارتهما.

لاعب كرة القدم دانيل الفيس بصحبة زوجته في الأهرامات

لاعب كرة القدم دانيل الفيس بصحبة زوجته في الأهرامات

لاعب كرة القدم دانيل الفيس بصحبة زوجته في الأهرامات

لاعب كرة القدم دانيل الفيس بصحبة زوجته في الأهرامات

لاعب كرة القدم دانيل الفيس بصحبة زوجته في الأهرامات

لاعب كرة القدم دانيل الفيس بصحبة زوجته في الأهرامات

لاعب كرة القدم دانيل الفيس بصحبة زوجته في الأهرامات

لاعب كرة القدم دانيل الفيس بصحبة زوجته في الأهرامات

لاعب كرة القدم دانيل الفيس بصحبة زوجته في الأهرامات