شكرا لقرائتكم خبر عن «البورصة» تربح 1.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، الاثنين، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر1 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 6ر686 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2ر1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعامليين الرئيسيين صفقات نقل ملكية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة22ر0 في المائة ليبلغ مستوى42ر13404 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنسبة 49ر0 في المائة ليبلغ مستوى 34ر521 نقطة، شملت التراجعات مؤشر /إيجي اكس ١٠٠ /الأوسع نطاقا والذى فقد نحو 35ر0 في المائة من قيمته ليصل إلى مستوى 76ر1364 نقطة. وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار أسهم 61 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 54 شركة، وحافظت 48شركة على أسعار اغلاقتها السابقة.