شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مستثمرو جنوب سيناء»: «مبادرة البنك المركزي» ترفع كفاءة الفنادق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال تامر مكرم، رئيس جمعية مستثمرو جنوب سيناء، وعضو اتحاد الغرف السياحية، إن مبادرة البنك المركزي التي تقضي بدعم القطاع السياحي بـ50 مليار جنيه، كانت نتيجة لجهود اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ودعم طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وإدراكه لأهمية إعادة تعويم المشروعات الفندقية ورفع كفاءتها خصوصا في ضوء برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تتبناه الحكومة ممثل في دور وزارة السياحة، ورؤية د. رانيا المشاط، وزير السياحة.

وأضاف «مكرم»، لـ«المصري اليوم»، أن «جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء تتابع عن كثب تلك المبادرة مع محافظ جنوب سيناء والبنك المركزي، متوقعا أن يكون أثرها إيجابيا على الخدمات التي يتم تقديمها للحركة الوافدة، مما سيكون له بالغ الأثر على التجارب السياحية للسائحين، وصورة المقصد السياحي خاصة وأن القطاع عانى من غياب الصيانة بعد 2011، وتراجع الحركة آنذاك، ومع نشاط الحركة وخروج المقصد السياحي من عنق الزجاجة كانت المبادرة ضرورة كمرحلة جديدة من مراحل التنمية».

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وأشار إلى أنه من المتوقع رفع كفاءة الفنادق أن يؤدي ذلك إلى رفع قيمة وأسعار الفنادق، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على إيرادات القطاع السياحي المصري الذي يصب في معدلات التنمية، وخلق فرص العمل.

من جهته، ذكر محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن المبادرة جاءت في توقيت دقيق بالنسبة للقطاع السياحي، مؤكدا أن المبادرة جاءت بمثابة ترجمة حقيقة لاهتمام القيادة السياسية بالقطاع السياحي، وتطويره باعتباره أحد روافد التنمية المستدامة، مؤكدا لـ«المصري اليوم» أن هناك العديد من الفنادق خاصة العائمة في حاجة إلى إعادة تطوير وصيانة ورفع للكفاءة خاصة، وأن المؤشرات السياحية تشير إلى أن مصر كمقصد سياحي في انتظار زيادة في التدفقات خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي يجب رفع كفاءة المنشآت التي تقدم للسائح خدمات الاستضافة.

فيما قالت راندا العدوي، الخبيرة السياحية، إن طرح البنك المركزي لتلك المبادرة يعبر عن واعي كامل بأهمية دور القطاع السياحي في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن «استخدم الـ50 مليار في صيانة وتطوير الفنادق يرفع من قدرتنا التنافسية على مستوى العالم».

أشارت «العدوي» إلى دقة توقيت المبادرة مؤكده أنها ترفع من ثقة صانع القرار السياحي في المقصد السياحي المصري، متوقعة أن الفترة الراهنة تشهد ارتفاعا في مؤشر حركة السياحة الوافدة، كما تعيد المبادرة رسم صورة إيجابية عن الخدمات التي تقدمها الفنادق المصرية وجودتها.