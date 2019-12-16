انتصار السيسي: كلمات "زين" بافتتاح منتدى شباب العالم كانت ملهمة لنا جميعا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، أن كلمات زين خلال حفل الافتتاح كانت ملهمة لنا جميعا، فقد أبهرنا بقدرته على إعطائنا الأمل والقوة فى أصعب اللحظات.
وكتبت قرينة الرئيس عبر حسابها الرسمى بفيس بوك: "بالتأكيد وراء هذه القوة والطاقة أم قدمت كل الحب والدعم لصغيرها خلال رحلته الصعبة فى قهر المرض ليكون رمزا وقدوة لملايين الأطفال حول العالم ممن يعيشون تجربة المرض الأليمة، ولذلك أحببت أن أحيى تلك الأم العظيمة وأعبر لها بشكل مباشر عن تقديرى كأم لما عانته خلال السنوات الماضية عبر تلك المرحلة الصعبة."
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