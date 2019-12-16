شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى". صرح بذلك السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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