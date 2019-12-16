شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تكون مدينة العلمين الجديدة منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى والعلوم والبحوث عام 2021، فى إطار التوصيات الخاصة بنموذج محاكاة من أجل المتوسط، وغيرها من التوصيات الخاصة بالمنتدى.

وتابع الرئيس السيسى خلال مداخلته فى جلسة محاكاة من أجل المتوسط، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المقام فى منتدى شباب العالم: "بشكركم على كل المقترحات المقدمة من الشباب.. وسعيد بهذا الإعلان.. وأتمنى لكم التوفيق".