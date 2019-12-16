شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لمدير وكالة الطاقة الذرية: القدرة النووية لأى دولة هى الاستقرار والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بشرم الشيخ، المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد الرئيس السيسي لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة أن : "القدرة النووية الحقيقية لأي دولة هي الاستقرار والتنمية". صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. Advertisements

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