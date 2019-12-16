شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة بالاتحاد الأفريقى: 130 مليار دولار فرص الاستثمار فى القارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة أمانى أبوزيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة والسياحة فى الاتحاد الأفريقى، إن حضور منتدى شباب العالم، يمثلون حاضر ومستقبل العالم، مشددة على أن القارة الأفريقية بها موارد هائلة، وبها أكبر محطة للطاقة الشمسية فى دولة أفريقية وبعدها محطة بنبان.

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وأضافت أبو زيد، أن القارة تصنع الشيكولاتة وعربات القطارات فى مصر، وجنوب أفريقيا، وبها واحدة من أكبر محطات الطاقة فى سرعة الرياح بكينيا، وشباب القارة بأكمله يعمل فى كبرى شركات التكنولوجية فى العالم.

وأوضحت "أبوزيد"، خلال كلمتها على هامش جلسة "آفاق التنمية المستدامة فى أفريقيا وفرص التحديات" ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، أننا بحاجة لمضاعفة الجهود المبذولة للإيفاء بالطموحات الموجودة بالقارة، منوهة بأن الفجوة المالية للقارة الأفريقية 130 مليار دولار، وهى تمثل فرصة مالية جاهزة للاستثمار فى القارة الأفريقية لمشروعات إقليمية ومشروعات عابرة للقارة، متابعة: "نحرص على جاهزية المشروعات المطروحة للاستثمار بأفريقيا".