شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط عجلة بوجى من قطار ركاب قلين - شربين والدفع بآلات لرفعها والان مع تفاصيل الخبر
وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة، فى بيان، على انتظام حركة مسير القطارات على باقى خطوط الهيئة.
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