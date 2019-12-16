شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط عجلة بوجى من قطار ركاب قلين - شربين والدفع بآلات لرفعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، عن تأخير حركة القطارات في المسافة ما بين محطتى قلين ونشرت خط قلين / شربين، نتيجة سقوط عجلة بوجى من عربة بقطار رقم 507 ركاب قلين / شربين، و تم فصل العربة وجارى الدفع بآلات الرفع لرفع عجلة البوجى لعربة القطار.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة، فى بيان، على انتظام حركة مسير القطارات على باقى خطوط الهيئة.