نقيب المهندسين من منتدى شباب العالم: الشباب هم مستقبل الوطن وقاطرة التنمية

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وأكد ضاحى، فى بيان، أن الشباب هم مستقبل الوطن بسواعدهم نبنى ونعمر، ومن بينهم شباب المهندسين، الذين كانوا ومازالو ذراعا أساسية فى تنفيذ المشروعات القومية التى تنفذها مصر.
وأشار نقيب المهندسين، إلى أن النقابة تولى اهتمام كبير منذ تولى المجلس الحالى مهامه، بشباب المهندسين، وتطوير مهاراتهم من خلال إتاحة فرص للتدريب فى مختلف التخصصات الهندسية، ودعم فتح معامل للتدريب فى عددا من النقابات الفرعية، وتمهيد حديثى التخرج لسوق العمل، وتعويض الفجوة بين التعليم والحياة العملية.
ولفت إلى الدور الذى تلعبه النقابة على الصعيد الخارجى، والذى يسهم بدوره فى فتح مجالات عديدة وإتاحة فرص عمل لشباب المهندسين، لافتا ان النقابة تسعى بجد نحو نقل الخبرات المصرية لشباب المهندسين الأفارقة من خلال توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون مع العديد من الدول، مثل: أوغندا، ورواندا وتنزانيا وزامبيا.
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