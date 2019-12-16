شكرا لقرائتكم خبر عن لجينة صلاح: السوشيال أثرت على معايير الجمال لدى الفتيات وأنا الميديا المضادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجينة صلاح، خبيرة التجميل ومراسلة قناة أبو ظبى الإماراتية، أن السوشيال ميديا، أثرت على مقاييس ومعايير الجمال لدى الفتيات.

وكشفت لجينة فى لقاء لها على قناة العربية، فى برنامج "صباح العربية"، أن الميديا أثرت على معايير الجمال، وقالت :"لازم البنت تبقي شكل معين ومقاس معين، وإلا مش هيبقى عندها مقاييس الجمال".

وتابعت :" أنا بقيت بحارب دا أنا الميديا المضادة، أنا شكلى مختلف، وعايشة حياتى، وكل واحد لازم يتقبل الحلو فيه والوحش فيه، دا مش مانع أنه يغير نفسه، لكن مقبل ما يغير يكون بيحب ومتقبل نفسه".

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وحمل اللقاء عنوان "لجينة صلاح تحول إصابتها بالبهاق إلى سبب للنجاح".