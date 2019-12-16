شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة توزع 26 طرف صناعى وكراسى متحركة لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت محافظة القاهرة، تسليم 16 طرف صناعى و10 كراسى متحركة، لذوى الاحتياجات الخاصة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، تحت شعار "قادرون باختلاف ..أنا أقدر"، بالتعاون مع الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية، ومديرية التضامن الاجتماعى، تحت رعاية وحضور محافظ القاهرة، فى قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن الاحتفالية تأتى ضمن اهتمام الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة ودعمهم والعمل على رفع العبء عنهم وتشجيعهم على العمل وتبنى أفكارهم البناءة.

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وتساهم الجمعيات الأهلية فى توفير الأطراف الصناعية والكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة.