شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة توزع 26 طرف صناعى وكراسى متحركة لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر
وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن الاحتفالية تأتى ضمن اهتمام الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة ودعمهم والعمل على رفع العبء عنهم وتشجيعهم على العمل وتبنى أفكارهم البناءة.
وتساهم الجمعيات الأهلية فى توفير الأطراف الصناعية والكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظة القاهرة توزع 26 طرف صناعى وكراسى متحركة لذوى الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.