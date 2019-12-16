شكرا لقرائتكم خبر عن "شعاع" تطلق خدمة على واتس اب لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين من قراءات العداد والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الشركة فى بيان لها اليوم، أنه يمكن للمواطنين إرسال الشكاوى والاستفسارات على رقم 01120313831 ، وتقوم شركة شعاع بالرد على المشترك على الفور من خلال خدمة واتس اب.
وأوضحت الشركة أن إجمالى عدد مستخدمى تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" بلغ حتى الآن 28 ألف و 61 مشترك، و يتميز "التطبيق بأنه يعتمد على التقاط الصورة لتسجيل القراءة وهو ما يضمن الحصول على قراءة دقيقة بنسبة 100% لتجنب الأخطاء التى يقع فيها المشترك عند تسجيل قراءة العداد، نتيجة عدم معرفته بطرهق قراءة العداد ونوع العداد كما أنه يقضي علي كل الطرق الخاصة بالتلاعب في تسجيل القراءة لأنه لا يقبل إدخال أرقام أو تحميل صورة من الهاتف إنما يلتقط الصورة مباشرة.
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