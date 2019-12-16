شكرا لقرائتكم خبر عن "شعاع" تطلق خدمة على واتس اب لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين من قراءات العداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء أنه منطلق حرصها للوصول إلى أعلى مستوى من الدقة فى إحضار القراءات تم إطلاق خدمة جديدة لتلقى شكاوى المواطنين على واتس اب الخاصة بالقراءات أو الكشافين التابعين للشركة بالإضافة إلى الرد على استفساراتهم عن تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" الذى يتيح للمشترك إمكانية إرسال قراءة العداد بنفسه من خلال التقاط صوره.

وأضافت الشركة فى بيان لها اليوم، أنه يمكن للمواطنين إرسال الشكاوى والاستفسارات على رقم 01120313831 ، وتقوم شركة شعاع بالرد على المشترك على الفور من خلال خدمة واتس اب.

وأوضحت الشركة أن إجمالى عدد مستخدمى تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" بلغ حتى الآن 28 ألف و 61 مشترك، و يتميز "التطبيق بأنه يعتمد على التقاط الصورة لتسجيل القراءة وهو ما يضمن الحصول على قراءة دقيقة بنسبة 100% لتجنب الأخطاء التى يقع فيها المشترك عند تسجيل قراءة العداد، نتيجة عدم معرفته بطرهق قراءة العداد ونوع العداد كما أنه يقضي علي كل الطرق الخاصة بالتلاعب في تسجيل القراءة لأنه لا يقبل إدخال أرقام أو تحميل صورة من الهاتف إنما يلتقط الصورة مباشرة.