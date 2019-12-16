شكرا لقرائتكم خبر عن الاوقاف تعلن تأهيل خطباء المكافأة للعمل مقيمين شعائر بمكافأة 500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، تأهيل خطباء المكافأة على بند التحسين للعمل مقيمين شعائر بالمكافأة أو فتح مكتب تحفيظ بالمكافأة أو الاشتراك فى مدرسة قرآنية بالمكافأة.

وتتضمن عملية التأهيل عمل دورات تدريبية لهم، ومن يجتاز الدورة بنجاح سيتاح الآتى: إقامة الشعائر بأحد المساجد بمحافظته مقابل مكافأة قدرها خمسمائة جنيه شهريًا وإقامة الشعائر بأحد المساجد خارج محافظته حسب حاجة العمل مقابل مبلغ وقدره ألف جنيه شهريًا بمحافظات:– الإسماعيلية والسويس وبورسعيد و دمياط و المنيا والفيوم و مرسى مطروح.

وتضمن القرار إتاحة الفرصة لإقامة الشعائر بأحد مساجد محافظة شمال سيناء أو محافظة الوادى الجديد مقابل 1500 جنيه.

ويمكن للمتسابق الالتحاق بمكتب تحفيظ قرآن كريم أو مدرسة قرآنية مقابل مكافأة شهرية قدرها 300 جنيه

ثانيًا : بالنسبة لخطباء المكافأة ممن لم ينجحوا في اختبارات التحسين أو لم يتقدموا إليها سيكون أمامهم التقدم لاختبارات التحسين ومن يجتاز منهم الاختبارات يعامل معاملة من هم على بند التحسين فى كل شيء وفى جميع الميزات المالية.

وتعطى الأوقاف الأولوية فى إقامة الشعائر والمدارس القرآنية لخطباء المكافأة الذين لا يعملون بالحكومة ولا بالقطاع العام.

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وأكدت الأوقاف، أنه لا مجال على الإطلاق لتعيين أى شخص على أى وظيفة كانت بالوزارة إلا من خلال المسابقات الرسمية والكفاءة التامة من خلال النجاح فى المسابقات.

وقالت الاوقاف، إن من يتخلف عن الدورات التأهيلية التى تعقدها الوزارة بدون عذر مقبول سيتم تجميد تصريح خطابته لحين اجتياز الدروة ومن يترك مسجده بغير عذر مقبول فى أى جمعة سيتم إلغاء تصريحه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نتيجة الإخلال بواجبه الوطنى.

وأتاح الإعلان الفرصة للراغبين فى التقدم لإقامة الشعائر من خطباء المكافأة على بند التحسين تسجيل بياناتهم بموقع الوزارة.

وأعلنت الوزارة للراغبين فى التقدم للالتحاق بالمدارس القرآنية ممن هم على بند التحسين تسجيل بياناتهم على موقع الأوقاف، وللراعبين فى إقامة الشعائر والالتحاق بالعمل بالمدارس القرآنية تسجيل بيناتهم عبر موقع الوزارة، وللراغبين فى دخول اختبار التحسين ممن ليسوا على بند التحسين ولم يسجلوا فى الإعلان الأخير المنشور بتاريخ 14/11/2019م تسجيل بياناتهم على موقع الأوقاف.

وطالبت الاوقاف، أي خطيب يطرأ له ما يحول دون مواصلة أدائه للخطبة عليه أن يتقدم لمدير المديرية أو مدير الدعوة أو مدير الإدارة بطلب اعتذار مكتوب عن عدم أداء الخطبة وإلا عرض نفسه للمساءلة سواء كان اعتذار دائمًا أم مؤقتًا ومحددًا.