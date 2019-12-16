بعد مطالبته بـ44 مليار جنيه.. فرج عامر: وزير الشباب تبنى قضية نادي سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قال النائب فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ورئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تواصل معه هاتفيًا للدفاع عن حق نادي سموحة، موضحًا أن الوزير تبنى قضية النادي كونها تمس استقرار 144 نادٍ و4876 مركز شباب ومنشأة رياضية.

وكان فرج عامر، قد أكد في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، مساء أمس، أن نادي سموحة مملوك للدولة ولا يهدف للربح، مشيرًا إلى أن الإصلاح الزراعي لم يفكر في نادي سموحة إلا بعد أن تحول لمؤسسة ناجحة وطالبه بـ44 مليار جنيه ثمنًا للأراضي بما فيها 3.2 مليار جنيه مقابل حق الانتفاع.

واعتبر "عامر"، أن الأرض المقام عليها النادي مخصصة للنفع العام ولا تستهدف الربح لأن الدولة ملزمة برعاية الشباب.

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وأضاف، أن هناك حكم محكمة يلزم النادي بسداد 220 مليون جنيه للإصلاح الزراعي منذ سنة 1981، موضحًا أن النادي المجاور لنادي سموحة له نفس الوضع ولم يطالبه الإصلاح الزراعي بسداد أي أموال.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات لمصراوي، :"أود أنا أشكر وزير الشباب على سرعة اتصاله وشهامته ودفاعه عن الرياضة والشباب، ولن أنسى هذا الموقف الذي ينم عن أصالة معدنه"، مشيرًا إلى أن الوزير لم يكتف برده على رئيس مجلس الوزراء، الذي أحال إليه شكوانا من الإصلاح الزراعي، بل وعد بحلها.

وكشف عن أن النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، هو الممثل القانوني للنادي في هذا الشأن، موضحا أن فريقه القانوني سيتعاون مع مستشاري وزارة الرياضة لحل هذه المشكلة.