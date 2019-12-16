العاصمة الإدارية تحظر التصرف على أسطح العمارات بغرض سكني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أنه غير مصرح باستعمال أو استغلال أو تخصيص المباني التي تقام أعلى أسطح العقارات في أي أغراض سكنية كوحدات منفصلة أو ربطها بسلم داخلي بوحدات الدور الأخير كوحدات دوبلكس.
وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أنه يقتصر استخدام هذه الأجزاء طبقا للغرض المخصص له في القرار الوزاري والتراخيص وهو خدمات فقط.
وأكدت الشركة على الالتزام بمتطلباتها في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة عن طريق استخدام الطاقة الشمسية، وذلك بتركيب خلايا ضوئية معتمدة ومحولات التيار المستمر فوق أسطح المباني على مساحة لا تقل عن 50% من مسطح الدور الأرضي.
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