محافظ القاهرة يُسلم 16 جهازًا تعويضيًا و10 كراسي لذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، حفل تسليم 16 جهازًا تعويضيًا و10 كراسي لذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء القاهرة خلال حفل نظمته المحافظة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية ومديرية التضامن الاجتماعي والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" تحت عنوان "قادرون باختلاف".

وأكد عبدالعال، خلال الحفل، أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلًا في الجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة في استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأسر المصرية البسيطة وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة لا تتوانى في تقديم الدعم الكامل للجمعيات الجادة في جميع المجالات التي تهدف للارتقاء بالمواطن وتحسين المستوى الاقتصادي له وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

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وأضاف المحافظ، أن المبادرات التي تمت خلال العام الجاري نجحت في تسليم 16 دراجة بخارية و45 من الكراسي المتحركة و5 أخرى تعمل بالكهرباء، كما تم منح 47 كرسيًا للأطفال الأيتام من المعاقين إلى جانب تقديم مواد غذائية ودفع مصروفات وشنط مدرسية بكامل محتوياتها وتجهيز عرائس ومستلزمات منزلية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا أن العام الجديد سيشهد تسليم 60 دراجة بخارية للمحتاجين تم الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بها.

وأشاد المحافظ، بالدور الاجتماعي في مصر حيث يُعد يأتي ثمرة التعاون بين أجهزة الدولة والمجتمع الأهلي، مؤكدًا أن محافظة القاهرة مستمرة في دعم مثل هذه المبادرات وتذليل العقبات التي تعترضها.

شهد اللقاء محمد سيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والشيخ خالد صالح، وكيل مديرية الأوقاف، وعز فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، ورؤساء عدد من الجعيات الأهلية.