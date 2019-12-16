العثور على جثة مسن متعفنة داخل مسكنه في قليوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين: عثرت أجهزة الأمن في القليوبية، اليوم الاثنين، على جثة مسن متعفنة داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة قليوب. وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة قليوب، بإبلاغ الأهالي بالعثور على جثة مسن داخل مسكنه. انتقلت قوات المركز لمحل البلاغ، وبالفحص تبين أنها جثة لرجل في العقد السادس من العمر يرتدي جميع ملابسه، ووجود الجثة في حالة تعفن. جرى التحفظ على الجثة واستدعاء أسرة المتوفي لسؤالهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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