فشل في سرقتها فهتك عرضها.. المشدد 10 سنوات لعاطل في القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوه، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بهتك عرض قاصر في القاهرة الجديدة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "م. أ" عاطل شرع في سرقة الأموال المملوكة للمجني عليها فاقتادها عنوة أثناء سيرها بالطريق العام إلى إحدى المناطق النائية بعيدا عن أعين المارة طالبا منها تسليم ما تحمله من مبالغ مالية مستغلا في ذلك صغر سنها وقلة حيلتها، لكنه لم يجد معها أموالًا.

وأضافت التحقيقات أن المتهم هتك عرض المجني عليه - لم تبلغ 18 عامًا - بعدما خاب أمله في سرقتها، بأن حسر عنها ملابسها عنوة جاثمًا فوقها ولامس مواطن عفتها، بحسب أقوال والد الفتاة.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وما جاء في أقوال الفتاة (على سبيل الاستدلال) ووالدها.