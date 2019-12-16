المؤبد لمتهمين والمشدد لثالث بتهمة قتل سيدة ألمانية في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، بالمؤبد لمتهمين اثنين والمشدد 10 سنوات لثالث في اتهامهم بقتل سيدة ألمانية الجنسية لسرقتها بمدينة نصر.

أسندت النيابة للمتهمين "مينا سمير"، عاطل، و"عيد كامل"، عاطل، و"ممتاز ناجي"، عاطل، تهمة قتل المجني عليها "جارين ماجي" 72 سنة، ألمانية الجنسية داخل مسكنها بمدينة نصر لسرقتها، بأن قام المتهمان الأول والثاني بالتسلل لشقة المجني عليها لسرقة محتوياتها، وما أن شعرت بهم المجني عليها حتى انقضوا عليها، وقام المتهم الأول بطعنها عدة طعنات بسلاحه الأبيض، فيما قام المتهم الثاني بكتم أنفاس الضحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، واستولوا على المسروقات وفروا هاربين.

وأسندت النيابة للمتهم الثالث، تهمة الاشتراك مع آخر في التحريض والمساعدة والإنفاق لتنفيذ تلك الجريمة.

يذكر أن محكمة النقض أعادة القضية لدائرة أخرى بعد أن قضت دائرة أول درجة بإعدام المتهمين الأول والثاني، والمشدد للمتهم الثالث.