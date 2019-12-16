"وطي صوت الأغاني".. سر جملة أنهت حياة شاب سوداني على يد شقيقه بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم الإثنين، عن ملابسات مقتل شاب سوداني على يد شقيقه الأكبر بمنطقة الدقي.

وأشارت التحريات إلى أن خلافًا وقع بين "عبد الرحمن حسن" 22 سنة، وشقيقه "أحمد" 28 سنة، لدى مطالبة الأول للثاني بخفض صوت الأغاني، ووقعت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، استل على أثرها الأخ الأكبر سكينًا مسددًا له طعنة بالرقبة أودت بحياته في الحال.

تلقى العميد محمد الطويل مأمور قسم الدقي، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بميدان المساحة.

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انتقلت قوة أمنية من القسم إلى محل البلاغ بقيادة المقدم هاني الحسيني رئيس بمباحث الدقي، وتبين مقتل "عبد الرحمن حسن" 22 سنة، سوداني الجنسية، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه الأكبر "أحمد" 28 سنة، يعاني من مرض نفسي.

تحريات الرائدين محمد مجدي وحسام العباسي معاونا مباحث الدقي، توصلت إلى أن مشادة كلامية نشبت بين الشقيقين، تطورت إلى مشاجرة، استل على أثرها الأكبر سكينا من المطبخ، وسدد لأخيه طعنة نافذة في الرقبة أودت بحياته، ثم أشعل سيجارة وجلس بجوار جثة شقيقه لحين وصول الشرطة.

جرى التحفظ على المتهم واقتياده للقسم للتحقيق، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.