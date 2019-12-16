الجثة تعفنت.. انتحار عامل شنقًا في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
انتحر عامل شنقًا داخل منزله بمنطقة حدائق حلوان.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة أحد الجيران، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "م. أ" 45 سنة، معلقًا بحبل حول رقبته في سقف غرفة نومه وفي حالة تعفن.
ودلت التحريات والفحص على انتحار المتوفى منذ 3 أيام، لعدم وجود كسر في نوافذ أو أبواب المنزل، بالإضافة لعدم تبين دخول وخروج أي شخص بعد فحص الكاميرات.
وكشفت التحقيقات أن المتوفى عانى من مشاكل أسرية مع زوجته، فغادرت المنزل غاضبة تطلب الطلاق، ما ساء من حالته النفسية بالإضافة لضائقة مالية مرّ بها، فقرر التخلص من حياته بالانتحار.
وصرّحت النيابة بتشريح جثة المتوفى، لبيان أسباب الحادث وملابساته، وتسليمه لذويه لدفنه.
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