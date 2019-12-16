قتل أخاه وشرب سيجارة جنب الجثة.. جريمة شاب سوداني في الحي الراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى شاب سوداني حياة شقيقه بطعنة قاتلة داخل مسكنهما بمنطقة الدقي، اليوم الإثنين.

تلقى العميد محمد الطويل مأمور قسم الدقي، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بميدان المساحة.

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انتقلت قوة أمنية من القسم إلى محل البلاغ بقيادة المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، وتبين مقتل "عبدالرحمن حسن" 22 سنة، سوداني الجنسية، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه الأكبر "أحمد" 28 سنة، يعاني من مرض نفسي.

تحريات الرائدين محمد مجدي وحسام العباسي معاوني مباحث الدقي، توصلت إلى أن مشادة كلامية نشبت بين الشقيقين، تطورت إلى مشاجرة، استل على إثرها الأكبر سكينا من المطبخ، وسدد لأخيه طعنة نافذة في الرقبة أودت بحياته، ثم أشعل سيجارة وجلس بجوار جثة شقيقه لحين وصول الشرطة.

جرى التحفظ على المتهم واقتياده للقسم للتحقيق، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.