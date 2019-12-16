مزقا جسده بساطور.. تجديد حبس شقيقين قتلا عاملًا في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الإثنين، تجديد حبس شقيقين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل عامل بجامعة حلوان إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وجاء في تحقيقات النيابة أن مشاجرة بين عائلتي المتهمين والضحية نشبت بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال بمنطقة عرب غنيم في حلوان، حيث عاتب المجني عليه، المتهم لتعديه نجله على ابن الأول، فتطورت إلى مشاجرة استعان المتهم بشقيقه على أثرها ومزقا جسد الضحية بـ"ساطور".

وأظهرت مناظرة النيابة لجثمان المجني عليه أحمد محمود عن تعرضه لثلاث طعنات في الرأس والساق التي أدت لقطع في الشريان الفخذي وإصابته بنزيف داخلي أودى بحياته، بالإضافة لكدمات وسحجات في مناطق متفرقة بالجسد.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الحادث وملابساته، وتسليمه لذويه لدفنه.