أخبار مصر | محافظ القاهرة يسلم 10 كراسي لذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يسلم 10 كراسي لذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حفل تسليم 16 جهاز تعويضي و10 كراسي لذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء القاهرة، والذي نظمته المحافظة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية ومديرية التضامن الاجتماعي والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، "قادرون باختلاف".

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، على أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلًا في الجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة في استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم للأسر المصرية البسيطة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار، إلى أن محافظة القاهرة لا تتوانى في تقديم الدعم الكامل للجمعيات الجادة في جميع المجالات التي تهدف للارتقاء بالمواطن وتحسين المستوى الاقتصادي له وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

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وأضاف المحافظ، أن المبادرات التي تمت خلال العام الجاري نجحت في تسليم 16 دراجة بخارية و45 كرسيا متحركا و5 كراسي متحركة تعمل بالكهرباء، كما تم منح 47 كرسيا متحركا للأطفال الأيتام من المعاقين إلى جانب تقديم مواد غذائية ودفع مصروفات وشنط مدرسية بكامل محتوياتها وتجهيز عرائس ومستلزمات منزلية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن العام الجديد سيشهد تسليم 60 دراجة بخارية للمحتاجين تم الانتهاء من الاجراءات الإدارية الخاصة بها.

وأشاد المحافظ، بالدور الاجتماعي في مصر والذي يأتي ثمرة التعاون بين أجهزة الدولة والمجتمع الأهلي، مؤكداً على أن محافظة القاهرة مستمرة في دعم مثل هذه المبادرات وتذليل العقبات التي تعترضها.

شهد اللقاء محمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي والشيخ خالد صالح وكيل مديرية الأوقاف وعز فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ورؤساء عدد من الجعيات الأهلية.