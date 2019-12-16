مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": سوداني يذبح شقيقه.. و4 يقتلون هاربا من "الإعدام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": سوداني يذبح شقيقه.. و4 يقتلون هاربا من "الإعدام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الاثنين، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم.الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

"قتله وولع سيجارة".. سوداني يذبح شقيقه بالدقي

سدد شاب سوداني الجنسية، طعنة نافذة برقبة شقيقه، وأسقطه قتيلًا، داخل شقتهما بمنطقة الدقي، شمال محافظة الجيزة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.للتفاصيل اضغط هنا

بـ5 كيلو حشيش.. ضبط تاجر "كيف" بالإسماعيلية

أكدت معلومات وحدة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مُقيم بدائرة المركز) بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي. للتفاصيل اضغط هنا

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية في المرج

أمرت نيابة المرج، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة المرج لخسر التلفيات والخسائر وإرسال تقرير مفصل بها.للتفاصيل اضغط هنا

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استمرار حبس 3 لقتلهم هاربا من "الإعدام" بالشيخ زايد

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل عاطل هارب من حكم الإعدام داخل مزرعة، إثر خصومة ثأرية بالشيخ زايد، فيما طلبت النيابة سرعة ضبط وإحضار المتهم الرابع.للتفاصيل اضغط هنا

السيطرة على حريق شقة سكنية في الموسكي

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في إخماد حريق شب داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم الموسكي، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.للتفاصيل اضغط هنا

جنايات القاهرة تستكمل اليوم مرافعات دفاع المتهمين في "كتائب حلوان"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، محاكمة 215 متهمًا في.القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان ". للتفاصيل اضغط هنا

"الأمن العام" ينجح في الصلح بين 4 عائلات بقنا وأسوان

نجحت مديرية أمن قنا بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة فرشوط في النزاع القائم بينهما، وذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين. للتفاصيل اضغط هنا.