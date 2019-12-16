مصر | "قتله وولع سيجارة".. سوداني يذبح شقيقه بالدقي

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطار بورود بلاغًا لرئيس مباحث قسم شرطة الدقي، من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بميدان المساحة بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين مقتل "عبدالرحمن حسن" 22 سنة، سوداني الجنسية، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه الأكبر "أحمد" 28 سنة، يعاني من مرض نفسي.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أنه وقعت مشادة كلامية بين الشقيقين، تطورت إلى مشاجرة، استل على إثرها الأخير سكينا من المطبخ، وسدد لأخيه طعنة نافذة بالرقبة أودت بحياته في الحال، ثم أشعل سيجارة وجلس بجوار جثة شقيقه لحين وصول قوات الشرطة.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

