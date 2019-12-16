مصر | حبس عاطل لحيازته 5 كيلو بانجو بالبساتين

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أمرت نيابة البساتين، بحبس عاطل لحيازته 5 كيلو بانجو بقصد الاتجار به، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من إدارة مكافحة المخدرات، بضبط "ي. ر. س"، 19 سنة، عاطل، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين مستقلا "دراجة بخارية"، بدون لوحات معدنية، ماركة هوجن سوداء اللون "ملكه"، وبحوزته" 5 كيلو بانجو، 950 جنيها، هاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والدراجة البخارية لسهولة تحركاته، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.