مصر | بـ5 كيلو حشيش.. ضبط تاجر "كيف" بالإسماعيلية

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أكدت معلومات وحدة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مُقيم بدائرة المركز) بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه بمسكنه، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

