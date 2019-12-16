شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات حالة سوزان مبارك الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خرجت سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، من المستشفى. وقالت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «خروج الهانم سوزان مبارك من المستشفى بالسلامة».

وفي نوفمبر الماضي، قال علاء مبارك إن، والدته سوزان، غرفة العناية المركزة في أعقاب عملية جراحية، كما نفى فيما بعد، شائعات وفاتها، وقال «أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، وخير بإذن الله».