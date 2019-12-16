شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجامعة البريطانية يفتتح المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي والربوتات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي والربوتات والكنترول، بحضور الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة، والدكتور عمر كرم عميد كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات ورئيس المؤتمر، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وجمع من الطلاب، وبمشاركة ٥٠ باحثاً من الباحثين المحليين والدوليين، بالإضافة لعدد من خبراء التقنية الذين يعملون في جميع جوانب الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

وشارك في فعاليات المؤتمر، الذي عقد على مدار يومين، بكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات بالجامعة البريطانية، باحثين ومتحدثين رئيسيين من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وهولندا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والجزائر والأردن بالإضافة لمصر.

ورحب رئيس الجامعة البريطانية في مصر، في كلمته بالمشاركين وضيوف المؤتمر والحضور، واستعرض جانباً من خطة الجامعة الاستراتيجية لتحديث وتطوير التعليم ومخرجاته، لافتاً إلى أن الجامعة تسعى للنهوض بمستواها العلمي من خلال التعاون في مجالات البحث العلمي مع مختلف الجامعات العالمية.

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وأكد «حمد» أهمية الثورة التكنولوجية الرقمية والتي أساسها المعلومة التي تفيد في اتخاذ القرار وبناء الرؤية الإستراتيجية الصائبة، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة الذكاء الاصطناعي والربوتات، لذلك تعمل الجامعة البريطانية على إعداد الجيل القادم ليكون مواكباً للغة العصر.

من جهته، قال الدكتور عمر كرم، عميد كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات بالجامعة البريطانية، إن الذكاء الاصطناعي قادم بقوة لذا عملت الجامعة البريطانية ومراكز الأبحاث التابعة لها منذ فترة على الاهتمام بعلومه وتطبيقاته المختلفة، مؤكداً أن مصر باتت مؤهلة تماماً للعمل في هذا المجال وتسطيع إضافة الكثير من الأبحاث والابتكارات في هذا القطاع.

وأضاف «كرم»: «سوف تبدأ كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات بالجامعة البريطانية تدريس برنامج الذكاء الاصطناعي، بداية من شهر فبراير المقبل، لتخريج شباب قادر على التطوير في برمجيات الذكاء الاصطناعي وعلومه المختلفة».

وبيّن عميد كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات بالجامعة البريطانية، أن من أبرز المتحدثين الرئيسيين في أعمال المؤتمر كل من العالم الأمريكي «أمان بهان» من جامعة سنترال فلوريدا، دكتور حسين سلامة رئيس معامل مؤسسة ميكروسوف العالمية للدراسات التكنولوجية المتقدمة، بالإضافة للبروفسير شيهاز إيشما من جامعة هوسي باليابان.